Dina ile Sütyen Üzerine | Spor Sütyenleri Hakkında

Nike'ın yeni spor sütyeni serisi "Sütyen Üzerine"nin ilk konuğu olmaktan gurur ve heyecan duyuyorum. Bu seride, bu vazgeçilmez spor giysisiyle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Kadınların en çok tavsiyeme ihtiyaç duyduğu giysiyle ilgili dürüst ve kapsamlı bir inceleme yapmamızın zamanı gelmişti. Evet, kadınlar bana spor sütyenleri hakkında koşu ayakkabılarından daha çok soru soruyor. Ayağımıza uyum sağlayacak koşu ayakkabısını nasıl bulacağımızı zaten biliyoruz. Ancak mükemmel spor sütyenini bulmaya çalışırken kafamızda birkaç soru beliriyor. Nereye gitmeliyim? Neye ihtiyacım var? Nasıl hissetmem gerekli? 🤷



Spor sütyeniyle ilgili gerekli bilgiye sahip olmamak ve üzerine oturmayan veya yeterli desteği sağlamayan bir sütyen giymek, aktif bir yaşam stiline kesinlikle engel oluyor. Aslında bunu kolaylıkla aşabiliriz. Birçok genç kadının erken yaşta spor yapmayı bıraktığını biliyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri, genel bir rahatsızlık hissi ve hızla değişen vücutlarından ne yazık ki utanç duymaları. Bunun sebebini anlıyorum. Ben de bunları yaşadım. Bir sene önce göğüsler hakkında düşünmeden koşabiliyordun. Sonra vücudunun hareket etme şekli ve kendi bedeninde nasıl hissettiğin, göğüslerinin çıkmasıyla tamamen değişti.



Spor yapmayı sevsen bile doğru desteğe sahip olmadığında rahatsız hissedersin. Birçok kız çocuk, göğüs ağrısını spor veya genel olarak fiziksel aktiviteler ile bağdaştırıyor. Akıllarından "bu bana hiç uygun değil," "göğüslerim bunun için artık çok büyük," "bu çok acı veriyor" ve "stres olmama değmez" gibi düşünceler geçiyor. Ancak durum böyle olmamalı. Birçok kişi, doğru spor sütyeninin bu tür düşünceleri haksız çıkardığının farkında değil.



Hadi spor sütyeniyle ilgili ön yargıları ve gizemi ortadan kaldıralım.



Utancı bir kenara bırakacağımız "Dina ile Sütyen Üzerine" serisini seninle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bu konu hakkında dürüstçe konuşacağız. Sana farklı destek düzeylerini ve farklı spor sütyeni türlerini gösterip birçok kişinin en başta sormaya utandığı bazı soruları yanıtlayacağım. Ancak bana soru sormaktan çekinmene gerek yok, seni yargılamayacağım 😄



O zaman lafı fazla uzatmadan başlayalım.



Sevgilerimle, Dina

