Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

Maraton koşmak, 30 gün boyunca sağlıklı beslenmek ya da amuda kalkmayı öğrenmek gibi zorlu bir hedef belirlemek heyecan verici olabilir. Peki, neden bir hedefin peşinden koşmaya motive olmak başta kolayken zaman geçtikçe motivasyon azalır ve sonunda tamamen kaybolur? Yeni bir araştırma, bu durumun bir hedefe ulaşmak için gereken çalışmanın hırsına baskın gelmesinden kaynaklandığını ve bunun genetik bir açıklaması olduğunu söylüyor.
Londra Queen Mary Üniversitesinde psikoloji araştırmacısı olan Dr. Agata Ludwiczak şöyle diyor: "Çaba sarf etmek gerektiğinde, ne yapacağını seçmek ile o şeyi yapmak arasında önemli bir fark vardır. İnsanlar çaba gerektiren seçenekler arasında seçim yaparken ödüllere odaklanır. Ancak asıl gösterdikleri çaba, görev için gereken çabaya daha çok bağlıdır." Bu, neden 10K yerine yarı maratona kaydolduğunu açıklayabilir. Böbürlenme isteğin, muhakeme yeteneğini olumsuz etkiliyor olabilir.
"Çalışmamız, hedefinin 5K veya maraton koşmak olmasının önemli olmadığını gösteriyor: Beynin her antrenman koşusunda o gün göstermen gereken çabaya odaklanıyor."
Dr. Agata Ludwiczak, Londra Queen Mary Üniversitesinde Psikoloji Araştırmacısı
Ludwiczak'ın Behavioural Brain Research dergisinde yayınlanan çalışmasının iki aşaması var. İlk aşamada katılımcılara her biri farklı miktarlarda efor ve para ödülüyle ilişkilendirilmiş iki seçenek sunuldu ve bunlardan birini seçmeleri istendi. Kolay seçeneğin para ödülü daha azken zor seçeneğin para ödülü daha çoktu. İkinci bölümde, katılımcılar ilk bölümde seçtikleri görevi tamamlamaya çalıştı. Araştırmacılar, birinci bölümde katılımcıların hep ödüle göre karar verdiğini gördü. İkinci bölümde ise sarf edecekleri çabanın hedefledikleri para ödülünü kazandırıp kazandırmayacağına odaklanmak yerine o an göstermeleri gereken çabaya odaklandılar.
Ludwiczak şöyle diyor: "Çalışmamız, hedefinin 5K veya maraton koşmak olmasının önemli olmadığını gösteriyor: Beynin her antrenman koşusunda o gün göstermen gereken çabaya odaklanıyor. Bu çaba beklediğinden fazlaysa pes etme ihtimalin artıyor. Ödülün çok çekici olması, bu gerçeği değiştirmiyor."
Katılımcıların hedefi az miktarda paraydı, yani çok önemli değildi. Peki, kazanacağın ödül hayatın boyunca hayalini kurduğun bir şeyse, örneğin CrossFit veya Ironman yarışmasına katılmaksa? Kendine büyük hedefler seçmen gerekmiyor mu? Belki. Ama kararını vermeden önce neye evet dediğini bilmen gerekiyor. Şimdi, bunu nasıl yapacağını anlatacağız.
"Bu çaba beklediğinden fazlaysa pes etme ihtimalin artıyor. Ödülün çok çekici olması, bu gerçeği değiştirmiyor."
Öncelikle Ödülü Unut
Ludwiczak, "Seçenekler arasında karar veriyorsan istediğin sonuca ulaşmak için ne kadar çaba sarf etmen gerekeceğini düşün." diyor. Ayrıca istemediğin bir şeyi yapmaya çalışma. Ekmek seviyor musun? O zaman bir ay boyunca ketojenik diyet yapmak sana göre olmayabilir. Hafta sonları erken kalkıp antrenman koşusuna çıkmaktan nefret mi ediyorsun? O zaman macera yarışına katılma fikrini gözden geçirmelisin.
Ludwiczak, yolda engellerle karşılaşırsan veya işin angaryaya dönüştüğünü hissedersen dikkatini dağıtmayı denemeni söylüyor. Müzik dinle, arkadaşlarını çağır ya da büyük hedefin yolunda kendine daha küçük, ulaşılabilir hedefler belirle.
Kendi Sesini Dinle
Özellikle haftalara veya aylara yayılan hedefler söz konusu olduğunda işlerin yolunda gitmesi için odağını korumana yardımcı olabilecek öz yansıtma yöntemini kullan. İsviçre'de yapılan bir çalışmada yazılım geliştirmecilerinden iş yerinde esenlik hedefleri belirlemeleri ve daha sonra her birkaç haftada bir davranışlarını değerlendirmeleri istendi. Zürih Üniversitesi araştırmacıları, bu basit egzersizin iyi ve kötü iş yeri alışkanlıkları farkındalığını yüzde 85, algılanan üretkenlik ve esenliği ise yüzde 80 artırdığını gördü.
Yapabilirsen antrenmanlarının sana neler hissettirdiğini not al. Sonra bir dinlenme gününde o hafta yaptığın antrenmanları gözden geçir. Antrenman planına bağlı kalabildin mi? Antrenmanlar çok kolay veya çok zor muydu? Antrenman planının ilerlemeni sağlarken yük olmaması için zorluk seviyesinde gerekli değişiklikleri yap.
Potansiyel Engellerin Farkında Ol
New York Üniversitesi Psikoloji Profesörü Dr. Gabriele Oettingen, iyimserliğin düşünüldüğü kadar iyi olmadığını söylüyor. Yıllardır yaptığı çalışmalar, bir hedef hakkında büyük hayaller kurmanın, sıra o hedefe ulaşmaya geldiğinde yetersiz çabaya ve düşük başarı oranına yol açabileceğini gösteriyor.
Oettingen, insanların bu sorunu aşmasına yardımcı olmak için WOOP ("Wish, Outcome, Obstacle, Plan" - Dilek, Sonuç, Engel, Plan) adında zihinsel bir strateji geliştirdi. Öncelikle zor ama ulaşılabilir olan önemli bir dilek belirle. Hafta içi akşamları içki içmeyi bırakmak istediğini varsayalım. Sonra en iyi sonucu ve bunun günlük yaşantını nasıl değiştirebileceğini zihninde canlandır. Belki daha iyi uyuyacaksın ve daha enerjik olacaksın. Sonra seni bu dileği gerçekleştirmekten alıkoyabilecek bir engeli tespit et. Oettingen, iyi düşünmeni ve kendine şu soruları sormanı söylüyor: Beni bu yolda engelleyecek olan şey ne? Duygu mu? Mantıksız bir inanç mı? Kötü bir alışkanlık mı? Belki akşam yemeğinde bir kadeh şarap içmek, kötü bir alışkanlığa dönüştü. Son olarak engeli aşmana yardımcı olacak eylemi veya düşünceyi belirle ve ihtimalleri hesaba katan bir plan yap. Örneğin, kendine şöyle diyebilirsin: "Akşam yemeğinde canım şarap çekerse kombucha ya da meyveli soda içeceğim."
Oettingen şöyle diyor: "Pozitif düşler, kendini hayaline ulaşmış gibi hissetmene neden olur ve enerjini azaltır. Bir engelle karşılaşmak enerjini artırır ve ihtimalleri hesaba katan bir plan yapmak, o engeli nasıl aşacağını belirler. Engel daha sonra karşına çıktığında bu tepki otomatik olarak tetiklenir ve hedefine doğru ilerlemeye devam edersin."
En önemlisi de şu: Daha yönetilebilir bir hedefin peşinden gitmenin hiçbir kötü tarafı yoktur. Kendini erkenden başarıya hazırlamak, hazır olduğunda daha büyük hedeflerin peşinden koşmana ve daha fazla çalışmaya istekli olmana yardımcı olabilir.