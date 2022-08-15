Bir Hedefe Ulaşmak İçin Sürecin Buna Değip Değmeyeceğine Karar Ver

New York Üniversitesi psikoloji profesörü Dr. Gabriele Oettingen, iyimserliğin düşünüldüğü kadar iyi olmadığını söylüyor. Yıllardır yaptığı çalışmalar, bir hedef hakkında büyük hayaller kurmanın sıra o hedefe ulaşmaya geldiğinde yetersiz çabaya ve düşük başarı oranına yol açabileceğini gösteriyor.



Oettingen, insanların bu sorunu aşmasına yardımcı olmak için WOOP (Dilek, Sonuç, Engel, Plan) adında zihinsel bir strateji geliştirdi. Öncelikle zor ama ulaşılabilir olan önemli bir dilek belirle. Hafta içi akşamları içki içmeyi bırakmak istediğini varsayalım. Sonra en iyi sonucu ve bunun günlük yaşantını nasıl değiştirebileceğini zihninde canlandır. Belki daha iyi uyuyacaksın ve daha enerjik olacaksın. Sonra seni bu dileği gerçekleştirmekten alıkoyacak bir engeli tespit et. Oettingen, iyi düşünmeni ve kendine şu soruları sormanı söylüyor: Beni bu yolda engelleyecek olan şey ne? Duygularım mı? Mantıksız bir inanç mı? Şüphe mi? Kötü bir alışkanlık mı? Belki akşam yemeğinde bir kadeh şarap içmek, kötü bir alışkanlığa dönüştü. Son olarak engeli aşmana yardımcı olacak eylemi veya düşünceyi belirle ve ihtimalleri hesaba katan bir plan yap. Örneğin, kendine şöyle diyebilirsin: "Akşam yemeğinde canım şarap çekerse kombucha ya da meyveli soda içeceğim."



Oettingen şöyle diyor: "Pozitif düşler, kendini hayaline ulaşmış gibi hissetmene neden olur ve enerjini azaltır. Bir engelle karşılaşmak enerjini artırır ve ihtimalleri hesaba katan bir plan yapmak, o engeli nasıl aşacağını belirler. Engel daha sonra karşına çıktığında bu tepki otomatik olarak tetiklenir ve hedefine doğru ilerlemeye devam edersin."





En önemlisi de şu: Daha yönetilebilir bir hedefin peşinden gitmenin hiçbir kötü tarafı yoktur. Kendini erkenden başarıya hazırlamak, hazır olduğunda daha büyük hedeflerin peşinden koşmana ve daha fazla çalışmaya istekli olmana yardımcı olabilir.