Daha İyi Maraton Koşmak İçin Ne Yapmalı?

Maraton koşucusu olarak "karbonhidrat yüklemesi" terimine aşinasındır. Glikojen olarak depolanan karbonhidratlar, vücudunun en kolay erişebildiği enerji kaynağı olduğu için birçok koşucu, yarıştan önce karbonhidrat içeren besinleri daha çok tüketerek glikojen depolarını doldurur. Ancak birçok insan bu stratejiyi yanlış şekilde uygular: Üzülerek söylüyoruz ki karbonhidrat yüklemesi, yarıştan önceki haftalarda dilim dilim ekmek, tabak tabak makarna ve kase kase mısır gevreği tüketmek anlamına gelmez.

Precision Nutrition'ın performans-beslenme baş koçu ve kayıtlı diyetisyen Ryan Maciel, etkinlikten üç dört gün önce öğünlerindeki karbonhidrat oranını yüzde 70-75'e çıkarmanı ve bu esnada protein ve sağlıklı yağ almaya devam etmeni söylüyor. "Yarıştan önce karbonhidrat yüklemesi yaparsan ertesi gün büyük ihtimalle şişkinlik hissedersin ve glikojen depoların da artmış olmaz. Bu, vücudunun bir gecede başarabileceği bir iş değildir."

Profesyonel sporculara, dayanıklılık sporcularına ve takımlara danışmanlık yapan sporcu beslenmesi uzmanı ve kayıtlı diyetisyen Monique Ryan, senin için neyin en uygun olduğunu anlamak amacıyla en uzun koşularından önceki günlerde karbonhidrat yüklemesi yapmayı denemeni söylüyor. Bu sayede yarış günü başlangıç çizgisindeki yerini almadan tatsız sürprizlerle karşılaşmazsın.