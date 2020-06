Daha İyi Maraton Koşmak İçin Ne Yapmalı?

Gece iyi uyuyamazsan bunu dert etme. Bir gece uyuyamamak performansını etkilemez. Mah, "Yarıştan önceki günler ve haftalarda aldığın uyku daha önemlidir." diyor. Bu yüzden yarışa bir hafta kala uykuya öncelik vermeni öneriyor: "Gecede en az yedi saat uyu ama özellikle kronik uyku yetersizliği çekiyorsan sekiz on saat uyumaya çalış."



07. Yarış Sabahı Ne Yiyeceğini Bil



Maciel, koşmadan en az iki saat önce kahvaltı yapabileceğin bir saatte kalkabiliyorsan normal, dengeli bir kahvaltı yapmanı söylüyor. Öğünün en az yarısı karbonhidrat, dörtte biri protein, geri kalanı ise yağ olmalı.



Erken kalkmak istemiyorsan koşmaya başlamadan bir saat önce bu öğünü küçültüp ye. Maciel, "Bu noktada genellikle sıvı tüketmeyi öneriyoruz." diyor. Tam tahıl gibi iyi bir kompleks karbonhidrat kaynağını öğününe dahil etmeyi unutma. Vücudunun kompleks karbonhidratları çözmesi daha uzun sürer ve dolayısıyla koşu sırasında ekstra enerjiye en çok ihtiyaç duyduğun anda kan dolaşımına karışırlar (ideal bir shake için yulaf, yer fıstığı ezmesi, orman meyvesi ve soya veya inek sütü kullanabilirsin).



Maciel, çok yağlı veya çok lifli yiyecekler yememeni söylüyor. Bunları sindirmek daha uzun zaman aldığı için miden zorlanabilir ve koşarken bağırsak sorunları yaşayabilirsin.



Neye karar verirsen ver, yiyeceğin yemeği uzun koşularından önce birçok kez test etmeli ve sana kötü gelmeyeceğinden emin olmalısın. Maciel şu uyarıyı yapıyor: "Yarıştan önce yeni bir şey denememelisin. Son birkaç aydır antrenmanlarda ne yaptıysan aynısını yapmalısın."



08. Koşarken (ve Sonrasında) Akıllıca Yakıt Al



Koşu sırasında yakıt almak çok önemlidir. Bunu yapmadığın takdirde glikojen depoların iki saatlik koşudan sonra (yani maraton koşuyorsan yarışın ortasında) boşalır. Ryan, bu durumda duvara toslayacağını ve temponu koruyamayacağını söylüyor.



Ryan'a göre bundan kaçınmak için her saat 30-60 gram karbonhidrat almalısın. Maciel ise ayrıca her saat 250-500 miligram sodyum tüketmen gerektiğini ekliyor. Bunları jellerden, çiğneme ürünlerinden, spor içeceklerinden ve/veya kraker gibi karbonhidratı yüksek tuzlu atıştırmalıklardan alabilirsin. Farklı yakıt seçeneklerini uzun koşularında dene. Bir koşucunun işine yarayan çözüm senin işine yaramayabilir.



Maciel, bitiş çizgisini geçtikten sonra (tebrikler!) bir iki saat içinde tam, dengeli bir öğün yemeni söylüyor. Bu, vücudunun güç toplama sürecini başlatmasına ve yağsız kas kütlesini korumasına yardımcı olacaktır (ama maalesef birkaç gün merdiven inerken çekeceğin ağrıların ilacı olmayacak).



09. Nefesine Dikkat Et



Breathing for Warriors kitabının yazarı Klinik Psikolog Dr. Belisa Vranich, koşarken derin nefes almaya konsantre olmanı, nefes alırken karnını şişirmeni ve nefes verirken karnını içine çekmeni söylüyor. Bu, akciğerlerinde oksijene daha çok alan açmaya yardımcı olacaktır. Vranich, bunu şu sözlerle açıklıyor: "Akciğerlerinin en yoğun, oksijen açısından en zengin kısmı kaburgalarının alt kısmıdır."