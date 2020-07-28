Sağlıklı Bir Zihne Sahip Olmanın Gerçekten Yapabilecekleri

Optimistler hep en iyisini bekler. Her duruma "yapabilirim" ve "her şey yoluna girecek" diyerek yaklaşırlar. Böyle düşünmek, kulağa güzel bir tavırmış gibi geliyor. Peki bu yaklaşımın bir karşılığı var mı? Optimistler gerçekten daha iyi yaşıyor mu? Araştırmalar, bu soruya evet yanıtını veriyor.
Cardiology dergisinde yayınlanan bir çalışma incelemesinde, yaklaşık 230.000 kişilik bir grupta optimizm seviyesi yüksek olanların önemli kardiyovasküler sorunlar yaşama riskinin daha düşük olduğu görüldü. Yaklaşık 13.000 kişinin katıldığı yakın tarihli bir Harvard çalışmasında ise umutlu olduğunu söyleyen kişilerin fiziksel sağlık durumlarının daha iyi olduğu, daha sağlıklı alışkanlıklara sahip olduğu, daha fazla sosyal destek gördüğü, psikolojik ve sosyal esenliklerinin daha iyi olduğu görüldü.
Bu sonuçların her zaman neşeli olan kişiler için geçerli olduğunu düşünüyor ve yazıyı kapatmaya hazırlanıyorsan şunu unutma: Pozitif bir bakış açısına sahip olmak senin elindedir.
Oxford Üniversitesi psikoloji ve duygusal nörobilim profesörü ve "Rainy Brain, Sunny Brain" kitabının yazarı Dr. Elaine Fox, "Optimizm şekillendirilebilir. Daha optimist olmayı öğrenebiliriz." diyor. Negatif olmak yerine pozitif olmayı seçmenin ilk adımı, beyninin neden bir tarafa daha meyilli olduğunu anlamaktır.
"Pozitif deneyimlerin olduğu zaman, hedefine ulaşmak için daha çok enerji harcama ihtimalin artar. Negatif deneyimler yaşadığında ise nereye gitmen veya ne yapman gerektiğini bilmezsin ve o yüzden genellikle hiçbir adım atmazsın."
Dr. Loretta Breuning,
Inner Mammal Institute'un Kurucusu
Inner Mammal Institute'un kurucusu ve "The Science of Positivity" kitabının yazarı Dr. Loretta Breuning, "Pozitif veya negatif düşünce şeklini oluşturan nöral yollar, biz daha küçükken ortaya çıkar." diyor. Breuning, işlerin iyi veya kötü gideceği beklentilerimizin özellikle çocuklukta yaşadığımız deneyimler tarafından şekillendirildiğini ve hayatımızın sonraki aşamalarındaki motivasyonumuzun anahtarının bu olduğunu söylüyor.
Breuning şöyle diyor: "Pozitif deneyimlerin olduğu zaman, hedefine ulaşmak için daha çok enerji harcama ihtimalin artar. Deneyimlerin negatifse bunu muhtemelen yapmazsın; çünkü beynin sana ödül vermeyecek bir hedefi kovalayacak şekilde gelişmemiştir. Negatif deneyimler yaşadığında nereye gitmen veya ne yapman gerektiğini bilmezsin ve o yüzden genellikle hiçbir adım atmazsın."
Breuning, "bardağın yarısı boş" yaklaşımının beyne "tehdit" uyarısı gönderen kortizol adlı stres hormonunun üretimini tetiklemekle kalmayıp bunu kalıcı hale de getirdiğini söylüyor: "Negatif nöral yolu güçlendirirsin. Ana dilin gibidir: Bu yaklaşımı doğal bulursun ve nasıl ortaya çıktığının farkında olmazsın."
Kendini kederli düşüncelerin arasına sıkışmış hissettiğin zaman kendi kendine pozitif düşünmeyi telkin etmen faydasızmış gibi görünebilir ve gerçekten faydasız da olabilir: Fox, düşünmenin tek başına o kadar da işe yaramadığını söylüyor. Pozitifliğin faydaları nasıl düşündüğümden değil, nasıl davrandığımızdan gelir. Fox, "Pek çok pozitif şey yaparsan bu seni mutlu eder ve pozitif bir yaklaşım benimsemeni sağlar." diyor.
Okudukların sana güç mü verdi? İşte bunları eyleme dökmek için atabileceğin beş adım.