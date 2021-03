Sağlıklı Yemekler Hazırlamayı Kolay ve Eğlenceli Hale Getiren Püf Noktalar

01. Deneyime farklı bir açıdan bak.



Yemek yapmayı iş gibi görmek yerine bir tür kişisel bakım gibi görmeyi dene. Pandemi başladığından bu yana neredeyse her akşam yemek yapan Nike Master Trainer Kirsty Godso, "Yemek yapabilmek benim için lüks." diyor. Godso, zamanını yeni beceriler edinmek ve bir yandan da rahatlamak için kullanıyor. Telefonunu ve dizüstü bilgisayarını bir kenara koyup müziğini açıyor. "Yaptığım yemeğe odaklanmak, günün yorgunluğunu üzerimden atmama yardımcı oluyor." diyor.





02. İşini zorlaştır.



Bazen işleri zorlaştırmak yeniden heyecan duymanı sağlayabilir. Neden mi? Butryn, yeni bir tarif öğrenmenin yemek yapmayı yeniden heyecan verici hale getirebileceğini ve mutfaktaki bıkkınlığından kurtulmana yardımcı olabileceğini söylüyor. Godso ise favori restoranının çok özlediğin bir yemeğini evde yapmayı denemeni öneriyor.





03. Özel temalı bir akşam yapmayı dene.



Elimizde Pinterest panolarını dolduracak kadar çok sayıda yeni tarif olsa da çoğumuz aynı yemekler, mutfaklar ve tekniklerin dışına çıkmayız. Moore, özel temalı bir akşamın bu döngüyü kırmana yardımcı olabileceğini söylüyor. Düzenli yemek akşamlarına başlayabilir (salı günü tako, cumaları pizza gibi; kendi fikirlerini de kullanabilirsin) ve her hafta bu yemeğin farklı bir türünü yapmayı deneyebilirsin. Alternatif olarak, arada sırada özel temalı bir akşam yapabilir ve belirli bir ülke ya da bölgenin hiç denemediğin bir yemek tarifini (hatta içeceğini), o yörenin müziklerinden oluşan bir çalma listesi eşliğinde hazırlayabilirsin. Hangisini seçersen seç, elinden gelen her şeyi yapmayı unutma.





04. Yeni bir yemek kitabı kullanmayı dene.



İnternetten yemek tarifi bakmanın hiçbir sakıncası yok. Ancak Moore, yemek kitaplarının daha özel bir deneyim sunduğunu ve internette kaybolmadan keşifler yapma fırsatı sağladığını söylüyor. Ayrıca bu kitaplarda yeni şefler için talimatlar ve kılavuzlar bulunur. Bu yardımcı içerikler, sana alıştığının dışında bir şeyler deneme cesaretini verebilir. Yapmayı çok istediğin ama henüz denemediğin yemeklerin yer aldığı bir yemek kitabı satın al. Elinde çok fazla yemek kitabı varsa arkadaşınla değiş tokuş et. İstersen kütüphaneden ödünç de alabilirsin.





05. Yemek yapmak istemeyi öğren.

Butryn, "Yemek yapmayı başka bir ödüllendirici uyarıcı veya keyif veren davranışla birleştirirsen gelecekte yemek yapmayı daha çok istersin. Çünkü beynin, yemek yapmayı pozitif bir durumla ilişkilendirmeye başlar." diyor. Bu tabii ki chaturanga pozundayken yemek yapabileceğin anlamına gelmiyor. Ancak podcast dinlemek, çalan şarkıya eşlik etmek veya en iyi arkadaşını aramak gibi kendini yakmadan veya parmağını kesmeden seni mutlu edecek pasif aktiviteleri gerçekleştirebilirsin.





06. Plan yap.



Yemek yapmanın belki de en zor kısmı, ne pişireceğine karar vermektir. Bu yüzden Butryn, her akşam saat 17'de buzdolabına bakakalmak yerine (bu hepimizin başına gelen bir şeydir) ne hazırlayacağına önceden karar vererek zihinsel yükünü hafifletmeni tavsiye ediyor. Bazı kişiler bir haftalık akşam yemeğini tek seferde planlamayı tercih ederken bazı kişiler tek seferde birkaç öğünü planlamayı veya her akşam ne yapacağına o gün erkenden karar vermeyi tercih edebilir.



Butryn, "Bu kararı önceden vermek bile başarı şansını artırır." diyor. Aç ve yorgunken hedefe yönelik mantıklı tercihlerde bulunmak zorlaşır. Bu yüzden karar vermen zorlaşmadan ne yiyeceğini seç (uzmanlar buna "karar yorgunluğu" diyor).





07. İşini zamana yay.



Butryn, sebzeleri sabah yıkayıp öğlen 10 dakikada doğramanı veya kahvaltıdan sonra bazı malzemeleri yavaş pişiriciye atmanı öneriyor. Böylece akşam kendini yorgun ve stresli hissettiğinde akşam yemeğini hazırlamak daha kolay ve hızlı hale gelir. Bu da yemek yapmaktan aldığın keyfi artırabilir (Not: Moore, sebzeleri doğramak çok zaman aldığı için biraz fazladan doğrayıp arta kalanları buzdolabına koymanı tavsiye ediyor).





08. Bir kere pişir, iki kere (veya daha fazla) ye.



Kendine her hafta birkaç akşam izin vermen, enerjini geri kazanmana yardımcı olabilir. Moore'a göre toplu yemek yapmak, yani çorba tarifini iki kat fazla yapmak ya da fırına fazladan birkaç tatlı patates atmak, hafta boyu ev yapımı yemek yerken arada mola vermeni sağlayacaktır. Makarna sosları ve biber sosu gibi dondurulabilir gıdalar toplu yapmak için idealdir; bunları sakladığında her zaman elinin altında dondurulmuş akşam yemeğin olur.





09. Kestirmeden git.



Moore, yemek yapmaktan sıkıldığında her şeyi sıfırdan yapmak zorunda olmadığını kendisine hatırlatıyor. Doğranmış veya dondurulmuş sebzeler, kaliteli soslar gibi hazırlık aşamasını birkaç adım kısaltabilecek gıdalar satın al. Bu hile yapmak değil, işi kolaylaştırmaktır ve bazen yemek yapmaktan yeniden keyif almak için ihtiyacın olan tek şeydir.





Antrenmanda olduğu gibi yemek yapmakta da istek ve enerji bazen artar, bazen azalır. Hem içindeki ateşi hem de ocağın ateşini yakmanın faydasını mutlaka göreceksin.