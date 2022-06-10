FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız
Topluluk
Kendini bildin bileli büyük ya da küçük olsun hayaller kuruyorsun. Şüphelerinin olması çok doğal ama başarıya ulaşmaya ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya doğuştan hazırsın. #BornReady
Konuşma
FM Yayınının 2. Sezonunda, dünyanın dört bir yanından ve farklı arka planlardan insanlarla daha kapsamlı ve derin sohbetler edip onları kutluyoruz.
Bu Dünya Kadınlar Gününde, FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız bölümüyle pek çok farklı disiplinden kadınları kutluyoruz. Sunucu ve rapçi Chika, WNBA oyuncusu A'ja Wilson, profesyonel futbolcu Deyna Castellanos, trans hakları aktivisti Gia Parr ve gazeteci Noor Tagouri'nin benzersiz sohbetini dinle. Bu beş öncü insanın bir araya geldiği bölümde doğuştan hazır olmanın ne demek olduğunu öğren. #BornReady
"Ben başarmaya doğuştan hazırım. Özelliğim bu. Bence bu konuda kendimi geliştiriyorum. Bunu yapacak kapasiteye de sahibim."
—A'ja Wilson, WNBA Sporcusu
"LGBTQ+ olduğunu paylaşmak ve dünyaya aslında kim olduğunu göstermek çok olumlu bir deneyim olabilir." —Gia Parr, Trans Hakları Aktivisti
"Mücadele etmeye doğuştan hazırım... Her türlü norma karşı çıkmaya, bunları yerle bir etmeye ve kadın olmanın ne demek olduğunu düşünmelerini sağlamaya hazırım."
—Chika, Rapçi
"Gardını indirmeyi ve şeffaf olmayı seçtiğinde kendini seçmiş olursun. Bu da insanların beklediğini düşündüğün şekilde davranmaya göre çok daha az enerji harcamanı gerektirir." —Noor Tagouri, Gazeteci
Soldan sağa: Gia Parr, Chika, Noor Tagouri, A'ja Wilson
Hiçbir Yere Gitmiyoruz
Kızlar karşımızda ve rekor kırmaya, zafer kazanmaya ve oyuna hükmetmeye doğuştan hazırlar. Hala 14 yaşına kadar spor yapmayı bırakan kız çocukların sayısı, erkek çocukların sayısından iki kat fazla. Birlikte hak ettikleri desteği onlara sunarak spora güçlü bir şekilde devam etmelerini sağlayalım. Bunu yapmaya, onların öz güvenlerini artıran, yeteneklerini takdir eden ve onlarla hem sahada hem de saha dışında bağ kuran koçlarla başlayabiliriz.
Neyse ki en iyi koçu bulmak için ülke çapında bir arama başlatmamıza gerek yok. Biraz rehberlikle bu koç sen olabilirsin. Topluluğundaki sporculara en iyi nasıl koçluk edebileceğini öğrenmek için Made to Play girişimini incele.
Nike Give
Give, Nike'ın yeterince temsil edilmeyen topluluklarda değişim yaratan çalışmalar yapan kuruluşları destekleme ve güçlendirme konusundaki süregelen taahhüdünün bir parçasıdır.