FM Yayınının 2. Sezonunda, dünyanın dört bir yanından ve farklı arka planlardan insanlarla daha kapsamlı ve derin sohbetler edip onları kutluyoruz.

Bu Dünya Kadınlar Gününde, FM Yayını Sunar: Doğuştan Hazırız bölümüyle pek çok farklı disiplinden kadınları kutluyoruz. Sunucu ve rapçi Chika, WNBA oyuncusu A'ja Wilson, profesyonel futbolcu Deyna Castellanos, trans hakları aktivisti Gia Parr ve gazeteci Noor Tagouri'nin benzersiz sohbetini dinle. Bu beş öncü insanın bir araya geldiği bölümde doğuştan hazır olmanın ne demek olduğunu öğren. #BornReady