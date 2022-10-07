Made to Play: Antrenörlük

SPORUN ÖTESİNE GEÇEREK KOÇLUK YAPARKEN AİDİYET HİSSİNE ODAKLAN.

Çocukların spor deneyimindeki bir numaralı faktör koçlarıdır. Senin gibi pozitif rol modelleri ve koçlar, daha çok çocuğun oyuna ve spora katılmasını sağlayabilir, öz güvenlerini artırmaya yardımcı olabilir ve potansiyellerine ulaşmaları için onlara güç verebilir.

Made to Play: Antrenörlük

Koçluk Yaparken Aidiyet Hissine Odaklan

Her kimlikten ve kültürden çocuk, oyunun ve sporun faydasına erişmeyi hak ediyor. Koçluk Yaparken Aidiyet Hissine Odaklanma üzerine olan rehberimiz sayesinde çocukların ait olduklarından emin oldukları bir ortam ve deneyim yaratabilirsin.

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Made to Play: Antrenörlük

Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi

Her kız çocuk, en iyi koçlarla çalışmayı hak eder. İster ebeveyn ister profesyonel sporcu ol, Made to Play Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi, içindeki o mükemmel koçu ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.

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Made to Play: Antrenörlük

Spor Sütyeni Rehberi

Kız çocuklar spor ile kendilerini geliştirirken vücutları da gelişir. Bu değişimler karşısında onları desteklememiz gerekir. Her çocuğun oyun oynarken kendisini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacak araçları Spor Sütyeni Rehberinde bulacaksın.

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Made to Play: Antrenörlük

Hijab Rehberi

Takmayı tercih eden kız çocuklar için hijab, hem sahada hem saha dışında bir kuvvet ve güç sembolüdür. Kız çocukların mutlu olmasına ve iyi oynamasına Hijab Rehberi ile yardımcı olabilirsin.

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İŞARETİNLE BAŞLAMAYA HAZIRIZ.

Bize en iyi koçluğu yapmak için bu altı ipucunu izle:

Bizi Oyuna Al, Koç.

Evet, "Koç" sensin. Çünkü herkes bize bir şekilde koçluk yapabilir.
Nike'ın koçluk iş ortaklarına göz at.

Oynamamıza yardımcı olmanın diğer yolları

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Seni aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Yeni iş ortakları hakkında bilgilerden çocukları evde aktif tutma fikirlerine kadar
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Kaydol

Bilgi Edin

Destekle

Sen de Var mısın?

Seni aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Yeni iş ortakları hakkında bilgilerden çocukları evde aktif tutma fikirlerine kadar en yeni Made to Play içerikleri için kaydol.

Kaydol