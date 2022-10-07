Made to Play: Antrenörlük

SPORUN ÖTESİNE GEÇEREK KOÇLUK YAPARKEN AİDİYET HİSSİNE ODAKLAN.
Çocukların spor deneyimindeki bir numaralı faktör koçlarıdır. Senin gibi pozitif rol modelleri ve koçlar, daha çok çocuğun oyuna ve spora katılmasını sağlayabilir, öz güvenlerini artırmaya yardımcı olabilir ve potansiyellerine ulaşmaları için onlara güç verebilir.
İŞARETİNLE BAŞLAMAYA HAZIRIZ.
Bize en iyi koçluğu yapmak için bu altı ipucunu izle:
Bizi Oyuna Al, Koç.
Evet, "Koç" sensin. Çünkü herkes bize bir şekilde koçluk yapabilir.
Nike'ın koçluk iş ortaklarına göz at.
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Sen de Var mısın?
Seni aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Yeni iş ortakları hakkında bilgilerden çocukları evde aktif tutma fikirlerine kadar en yeni Made to Play içerikleri için kaydol.