Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

HOME: Finding Our Place Through Sport
buntkicktgut, çocukların ve gençlerin spor aracılığıyla hayattaki yerlerini bulmasına yardımcı olan kültürler arası bir sokak futbolu ligi ve uzun dönemli bir Nike Topluluk iş ortağı.
Yeni belgesel serimiz "HOME: Finding Our Place Through Sport"un Birinci Bölümü, buntkicktgut Berlin'deki iki antrenör Manu ve Rasha'ya ışık tutuyor. Spor sayesinde hayattaki yerini bulan ikili, aynısını yapabilmesi için yeni nesle destek oluyor.
Daha fazla ilham verici hikaye için yeni belgesel serimiz HOME'u keşfet ve sıra dışı bir gelecek yaratmak konusunda yeni nesli desteklemek üzere buntkicktgut hareketine katıl.
HOME: Finding Our Place Through Sport
buntkicktgut, çocukların ve gençlerin spor aracılığıyla hayattaki yerlerini bulmasına yardımcı olan kültürler arası bir sokak futbolu ligi ve uzun dönemli bir Nike Topluluk iş ortağı.
Yeni belgesel serimiz "HOME: Finding Our Place Through Sport"un Birinci Bölümü, buntkicktgut Berlin'deki iki antrenör Manu ve Rasha'ya ışık tutuyor. Spor sayesinde hayattaki yerini bulan ikili, aynısını yapabilmesi için yeni nesle destek oluyor.
Daha fazla ilham verici hikaye için yeni belgesel serimiz HOME'u keşfet ve sıra dışı bir gelecek yaratmak konusunda yeni nesli desteklemek üzere buntkicktgut hareketine katıl.
Nike Give Ortakları
Spor Sütyeni Rehberi
Kız çocuklar spor ile kendilerini geliştirirken vücutları da gelişir. Bu değişimler karşısında onları desteklememiz gerekir. Her çocuğun oyun oynarken kendisini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacak araçları Spor Sütyeni Rehberinde bulacaksın.
Harekete Geçmenin Yolları
Kız çocuklar, eşit oyun şartlarını bir gecede kazanmayacak. Ancak oyun sahasına eşit şartlar getirme çabalarımızda bize katılabilirsin. Son iki yıl içinde, dünyanın dört bir yanındaki kız çocukların spora başarı ve öz güvenle katılım sağlayabilmesi için topluluk iş ortaklarımız aracılığıyla Nike spor sütyenleri ve Nike Pro hijab'lar bağışladık.
"Hareket etmeyi ve eğlenmeyi seviyorum. Ama hepsinden önemlisi, spor aracılığıyla öz güven, sabır ve disiplin kazandım."
- Hilda (12), Berlin
Sportstec Vakfı Fonu
Güney Afrika'daki Sportstec, spor ve fiziksel aktivite aracılığıyla çocukların genel gelişimini destekleyen okul ve topluluk programları sunuyor. Koçlar ve haftalık olarak entegre edilen, değer odaklı aktiviteler, kız çocukların katılımı ve pozitif bir oyun ortamı için alan sağlıyor.