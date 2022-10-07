HOME: Finding Our Place Through Sport

buntkicktgut, çocukların ve gençlerin spor aracılığıyla hayattaki yerlerini bulmasına yardımcı olan kültürler arası bir sokak futbolu ligi ve uzun dönemli bir Nike Topluluk iş ortağı.

Yeni belgesel serimiz "HOME: Finding Our Place Through Sport"un Birinci Bölümü, buntkicktgut Berlin'deki iki antrenör Manu ve Rasha'ya ışık tutuyor. Spor sayesinde hayattaki yerini bulan ikili, aynısını yapabilmesi için yeni nesle destek oluyor.

Daha fazla ilham verici hikaye için yeni belgesel serimiz HOME'u keşfet ve sıra dışı bir gelecek yaratmak konusunda yeni nesli desteklemek üzere buntkicktgut hareketine katıl.

HOME: Finding Our Place Through Sport

buntkicktgut, çocukların ve gençlerin spor aracılığıyla hayattaki yerlerini bulmasına yardımcı olan kültürler arası bir sokak futbolu ligi ve uzun dönemli bir Nike Topluluk iş ortağı.

Yeni belgesel serimiz "HOME: Finding Our Place Through Sport"un Birinci Bölümü, buntkicktgut Berlin'deki iki antrenör Manu ve Rasha'ya ışık tutuyor. Spor sayesinde hayattaki yerini bulan ikili, aynısını yapabilmesi için yeni nesle destek oluyor.

Daha fazla ilham verici hikaye için yeni belgesel serimiz HOME'u keşfet ve sıra dışı bir gelecek yaratmak konusunda yeni nesli desteklemek üzere buntkicktgut hareketine katıl.

Nike Give Ortakları

Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

Spor Sütyeni Rehberi

Kız çocuklar spor ile kendilerini geliştirirken vücutları da gelişir. Bu değişimler karşısında onları desteklememiz gerekir. Her çocuğun oyun oynarken kendisini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacak araçları Spor Sütyeni Rehberinde bulacaksın.

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Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

Harekete Geçmenin Yolları

Kız çocuklar, eşit oyun şartlarını bir gecede kazanmayacak. Ancak oyun sahasına eşit şartlar getirme çabalarımızda bize katılabilirsin. Son iki yıl içinde, dünyanın dört bir yanındaki kız çocukların spora başarı ve öz güvenle katılım sağlayabilmesi için topluluk iş ortaklarımız aracılığıyla Nike spor sütyenleri ve Nike Pro hijab'lar bağışladık.

Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

Hepimizin İçinde Bir Koç Yatıyor

Her kız çocuk onu cesaretlendirecek, ilham verecek, destekleyecek, dinleyecek ve gelişim sürecinde ona eşlik edecek harika bir koçu hak eder. İster ebeveyn ister profesyonel ol, Made To Play Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi, içindeki koçu ortaya çıkarmana yardımcı olabilir.

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Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

TRAINED Podcast

Sporcu psikoloğu ve ebeveynlik uzmanı Dr. Jim Taylor, kız çocukların sporu bırakmasına neden olan faktörleri anlatıyor ve spordaki bu cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı yapabileceklerimizi açıklıyor.

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Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

Hepimizin İçinde Bir Koç Yatıyor

Her kız çocuk onu cesaretlendirecek, ilham verecek, destekleyecek, dinleyecek ve gelişim sürecinde ona eşlik edecek harika bir koçu hak eder. İster ebeveyn ister profesyonel ol, Made To Play Kız Çocuklara Koçluk Yapma Rehberi, içindeki koçu ortaya çıkarmana yardımcı olabilir.

Şimdi İndir
Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

TRAINED Podcast

Sporcu psikoloğu ve ebeveynlik uzmanı Dr. Jim Taylor, kız çocukların sporu bırakmasına neden olan faktörleri anlatıyor ve spordaki bu cinsiyetler arası eşitsizliğe karşı yapabileceklerimizi açıklıyor.

Şimdi Dinle
Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

"Hareket etmeyi ve eğlenmeyi seviyorum. Ama hepsinden önemlisi, spor aracılığıyla öz güven, sabır ve disiplin kazandım."

- Hilda (12), Berlin

Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak

Sportstec Vakfı Fonu

Güney Afrika'daki Sportstec, spor ve fiziksel aktivite aracılığıyla çocukların genel gelişimini destekleyen okul ve topluluk programları sunuyor. Koçlar ve haftalık olarak entegre edilen, değer odaklı aktiviteler, kız çocukların katılımı ve pozitif bir oyun ortamı için alan sağlıyor.

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Nike Hediye Et: Topluluğa Destek Olmak