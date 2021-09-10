Antrenmanını Döngünle Senkronize Etmeli Misin?

Biraz bilgi verelim: Birinci gün, reglinin ilk günüdür ve döngünün en çok farklılık gösteren aşamasıdır. Sims, birinci günde östrojenle progesteronun en düşük seviyelerde olduğunu ve bazı kadınlar bu günde kendilerini harika hissederken bazılarının semptomlardan dolayı yataktan çıkamadığını söylüyor.



Kendini iyi hissediyorsan aşağıdakileri dikkate alarak düşük hormon seviyelerini avantaja çevirebilirsin:

Yüksek yoğunluklu antrenman yap.

Fiziksel olarak kendini zorlayabileceğin bir noktadasın. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanlarını veya varını yoğunu ortaya koyduğun deparları denemenin tam zamanı. Ağırlık kaldır.

Ağır ağırlıklara yönel. Metabolizmandaki değişim sayesinde kasların, vücuduna bindirdiğin yükten sonra daha hızlı toparlanır.

Ancak kramp, bilinç bulanıklığı ve mide sorunları gibi regl semptomlarıyla karşılaşırsan yukarıdaki aktiviteleri yapmak için bu semptomlar geçene kadar bekle. (Sims, sana muz, sade yoğurt ve yeşil yapraklı sebze gibi kalsiyum, D vitamini ve B vitamini açısından zengin anti-inflamatuar yiyecekler yemeni öneriyor.) Bu durumda daha hafif aktiviteler deneyebilirsin:

Yürüyüşe çık.

Koltuğa uzanıp yatmak daha cazip geliyor olabilir (ki bunu da yapmalısın) ama Sims, dışarı çıkmanın vücuduna ve zihnine iyi geleceğini söylüyor. En sevdiğin kafeye yürüyebilir veya kısa bir koşuya çıkabilirsin. Hareket ettiğinde vücudunun doğal bir ağrı kesici olan endorfin hormonunu salgılamasına yardımcı olursun. Hafif hareketler yapmayı dene.

Kan dolaşımının hızlanması, ağrının azalmasına yardımcı olur. Bunu sağlamanın bir yolu da yogadır. Yin veya Hatha gibi daha yavaş, daha hafif bir çalışmayı tercih edebilirsin. Motive edici basit mantralar yardımıyla da zihnine ve vücuduna enerjisini yeniden kazandırabilirsin.

Ama nasıl hissedersen hisset, uykuna vakit ayırmayı unutma. Sims, vücut ısın düştüğü için doğal uyku ritimlerinin derinleşebileceğini söylüyor (Kramplar uyumanı zorlaştırıyorsa sıcak su torbası veya ısıtıcı ped kullanabilirsin).