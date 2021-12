Antrenmanını Döngünle Senkronize Etmeli Misin?

Her kadında östrojen (üreme organlarının gelişiminden sorumludur) ve progesteron (rahmini olası hamileliğe karşı hazırlar) hormonu bulunur. Biyoanalitik şirketi Orecco'da araştırmacı bilim insanı olan Dr. Georgie Bruinvels, bu hormonların düzenli olarak artıp azaldığını ve bu durumun hem regl dönemin hem de regl döngün sırasında nasıl hareket ettiğini, düşündüğünü ve hissettiğini etkileyebileceğini söylüyor. Bu nedenle bir gün enerji patlaması yaşarken diğer gün kendini koltuğa yapışmış bir şekilde bir hayvan barınağı reklamına ağlarken bulabilirsin.



Bu değişim, vücudunun egzersize nasıl uyum sağladığını da etkileyebilir ve bunu kendi yararına kullanabilirsin. Yani ayın herhangi bir gününde istediğin sonuçları almak için ne zaman ve nasıl antrenman yapacağına dair bir strateji belirleyebilirsin. Kadın sporcu fizyoloğu ve aktif kadınlar için fizyoloji temelli bir beslenme ve antrenman rehberi olan Roar kitabının yazarı Dr. Stacy Sims, "Döngünle senkronize olmak antrenman ve beslenme planını hormon seviyene göre ayarlayarak fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak en üst düzey performansa ulaşmaktır." diyor. Antrenmanı regl döngüsüne göre ayarlamaya yönelik araştırmalar sürekli değişse de bunu uygulamaya koymanın faydasını göreceksin.



Doğal akışına uyum sağlamak istiyorsan (Not: Birçoğu hormonal değişiklikleri etkilediği ve farklı bir yaklaşım gerektirdiği için hormonal doğum kontrol hapı kullanmadığında) Sims'in hazırladığı bu regl haritası, regl döngünün farklı evrelerine göre hareket etmene yardımcı olacak. Her vücudun ve her döngünün farklı olduğunu, bu nedenle bu sonuçları garanti etmediğimizi lütfen unutma. Yine de yeni bir rutin deneyerek güzel bir tempo yakalayabilir ve vücuduna nelerin iyi geldiği hakkında yeni bilgiler keşfedebilirsin.