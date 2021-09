Fem experttips för att hitta ditt flow

Det kan nästan upplevas som magiskt att det går att bli så uppslukad av en aktivitet (Fastna i en bra bok! Surfa på den perfekta vågen!) så att du helt glömmer din evighetslånga att göra-lista, vardagens bekymmer och till och med din telefon. Men i själva verket är det ett ytterst verkligt psykologiskt tillstånd du upplever: flow.



Flow är när du är fullständigt uppslukad av det du gör. "Det kan definieras som att vara helt och fullt närvarande i nuet", förklarar Morgan Levy, fil.dr och licensierad psykolog i Boca Raton, Florida, som specialiserar sig på stress, ångest och utbrändhet. "Det är nästan som att personens aktivitet och självmedvetenhet förenas och blir ett och samma." Det är mer eller mindre motsatsen till hur de flesta av oss fungerar den större delen av vår vakna tid, säger hon, med miljontals tankar strömmande genom huvudet som kan vara (och med "kan vara" menar vi "definitivt är") stressande.



Föreställ dig din hjärna som en bärbar dator eller telefon. För det mesta har du flera fönster eller appar öppna på samma gång och det kan göra enheten långsammare, säger Randy Paterson, fil.dr, psykolog i Vancouver och författare till How to Be Miserable In Your Twenties. Men i ett tillstånd av flow använder enheten stora delar av sin kapacitet till att köra en enda, energikrävande app, så att den kan fungera optimalt.



Om du jobbar lite på det kan du medvetet hitta ditt flow oftare, enligt experter.