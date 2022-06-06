Fem experttips för att hitta ditt flow

År 1990 myntades begreppet flow av en psykolog (Mihaly Csikszentmihalyi för dig som gillar fakta) som ansåg att flow är världens bästa känsla. När du upplever flow ägnar du mer eller mindre all din kapacitet åt någonting som är utmanande men samtidigt både givande och kul. Han beskrev tillståndet som att du känner dig "stark, klartänkt, har läget under kontroll och slutar tvivla på din egen förmåga samtidigt som du presterar ditt allra bästa". Alla problem tycks försvinna.



Andra ledande psykologer, som Martin Seligman, tror att flow är nyckeln till att känna intensiv, äkta lycka. Den sköna känslan av flow sträcker sig nämligen längre än till själva flow-aktiviteten och gör att du känner dig lugnare, nöjdare och mer framgångsrik efteråt. (Ta vara på den lyckokänslan, säger Paterson, för den kan hjälpa dig att fokusera på det du just gjorde, istället för att du bara rusar vidare till nästa aktivitet.)



Det finns biologiska orsaker till det. "När du hittar ditt flow frisätter hjärnan signalsubstanser som dopamin och serotonin som får dig att må bra", förklarar Levy. Därför är det bra både för din mentala hälsa och produktiviteten att regelbundet uppleva flow i dina aktiviteter.



Forskning visar en direkt koppling mellan atleters känsla av flow och deras bästa resultat. "Ur ett idrottspsykologiskt perspektiv handlar flow om de tillfällen då kropp och sinne är helt synkade", säger Joel Fish, fil.dr och chef för Center for Sport Psychology i Philadelphia. Det kan ge dig precis det driv du behöver för att maxa träningspasset, dominera på fotbollsplanen eller till exempel hålla dig till ditt mål att äta bättre kolhydrater.



Studier visar också att regelbundna upplevelser av flow kan kopplas till bättre självkänsla och ökat självförtroende. Det beror på att de aktiviteter som får dig att uppleva flow oftast upplevs som givande, samtidigt som du naturligt förbättrar dina resultat genom att utföra dem. "Personer som regelbundet upplever flow blir bättre på aktiviteten och därmed ökar också oftast självförtroendet", säger Levy.



Kombinationen av alla fördelar gör dig redo och taggad att verkligen satsa för att nå dina mål.