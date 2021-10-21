Vad utbrändhet är och hur du förebygger det, enligt Dr Christina Maslach

Med ett allt högre arbetstempo och personal som inte alltid får det stöd de behöver är det inte konstigt att utbrändhet har blivit allt vanligare. Det vet Dr Christina Maslach bättre än de flesta. Hon är professor i psykologi vid University of California och är en pionjär inom forskningen kring utbrändhet. I det här avsnittet av Trained samtalar hon med Jaclyn Byrer om vad utbrändhet är och vad det inte är. Hon avslöjar några hårda sanningar om vad "dagar för psykiska hälsa" kan göra och vad de inte kan. Men framför allt så erbjuder hon en väg framåt genom att beskriva sex vägar till en hälsosam arbetsplats. Med kunskap från Dr Maslachs årtionden av forskning kan vi alla lära oss att förändra arbetsmiljön till det bättre.