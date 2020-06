Vad du bör äta före, under och efter löprundan

Vad du bör äta under löprundan

Planerar du att springa mindre än 90 minuter? Då behöver du vanligtvis inte fylla på med energi när du springer.



Men om du springer längre än så är det bra att fylla på med bränsle under träningspasset. Det är bäst att börja med en bra måltid tidigare under dagen. På så sätt påbörjar du löpningen med fulla glykogendepåer, förklarar Ryan. "Därefter bör löpare få i sig mellan 30 och 60 gram kolhydrater per timme", tillägger hon. De kan komma från gel, tuggtabletter, sportdryck eller kolhydratrika snacks som salta pinnar. Om du fyller på med dessa alternativ kommer kroppen inte bara kunna använda det glykogen som finns lagrat i musklerna och levern, utan också använda ytterligare kolhydrater som du intar för att hålla tanken full under löpningen.



Det här rådet är särskilt användbart när du förbereder dig för uthållighetslöpning och genomför ett långt pass varje vecka. Använd dessa längre pass till att experimentera med olika typer av gel, drycker, snacks och andra kolhydratkällor. Det som funkar för någon annan funkar inte nödvändigtvis för dig.