WNBA-spelaren Kayla McBride om att prioritera mental hälsa för atleter

För Kayla McBride har basket alltid varit mer än bara sport. För henne var den ett sätt att fly från barndomstrauman och de mentala hälsoproblem de orsakade. Men när sporten stannade upp under pandemin tvingades hon möta sig själv och se kvinnan bakom atleten. I det sista avsnittet av vår miniserie om mental hälsa berättar WNBA-veteranen för programledaren Jaclyn Byrer om resan mot ett bättre mående och beslutet att gå ut med sin story offentligt. Hon pratar öppet om utmaningarna med att visa sig sårbar, men också om fördelarna: en närmare relation till familjen och mer glädje i sporten. Hennes berättelse har blivit en del av den allmänna debatten om mental hälsa och det har hjälpt både henne och andra att inse att atleter är mer än bara ett nummer på en spelartröja eller en siffra i säsongsstatistiken. Lyssna och lär dig mer om varför det är så viktigt att våga vara öppen och låta andra göra likadant. Bara då kan vi skapa en värld där vår mentala hälsa prioriteras högre.