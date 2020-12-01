3 sätt att bli mer mindful

Så här ligger det till: Exemplen ovan fungerar ungefär som armhävningar i reklampausen eller att att välja trapporna i stället för hissen. På samma sätt som du behöver riktiga träningspass för att bli verkligt vältränad behöver du daglig eller nästan daglig, regelbunden mindfullness-träning för att uppleva alla de mentala och fysiska fördelarna av mindfulness, säger vår expert.



Precis som vid fysisk träning kan du välja flera olika träningsformer och kombinera dem. Den ena dagen kanske du gör andningsövningar före frukost och uppmärksammar din kropp senare och nästa dag gör du en coachad meditation. Börja med korta pass på fem minuter och öka längden gradvis (Wignall säger att ett bra mål är 20 minuter).



Låter det jobbigt? Som all annan effektiv träning är det meningen att det ska vara det, säger Wignall. "Det som får många att ge upp är att mindfulness nästan alltid omnämns som ett verktyg för avslappning och inre lugn", säger han. Men de fördelarna får man inte där och då, i stunden, utan först efteråt. "Mindfulness är inte tänkt att vara lugnande, precis som bänkpress med 70 kilo inte är tänkt att vara det. Anledningen till att det fungerar är att det är jobbigt, på samma sätt som dina muskler utvecklas för att du utmanar dem", säger han. "När du blir distraherad uppmärksammar du det, samlar dig igen och återgår till att fokusera på nuet. Det är en mindfulness-repetition. Och utan repetitioner bygger du inga muskler."



Kom ihåg det här när du blir frustrerad: Om du kämpar med meditation – eller pistol squats, pull-ups eller någon annan övning som du inte är så bra på – är det ett bra tecken, säger Wignall, för det betyder att du jobbar på att förbättra en svaghet. "Jag har upptäckt att saker faller på plats ganska snabbt för de flesta människor när de börjar se saken på det viset."