Kan yoga räknas som styrketräning?

Yogamattans kraft

Yoga kan främja både muskelstyrka (som förmågan att göra en riktigt tung squat) och uthållighet (som förmågan att göra många squats i rad). Det hävdar John Porcari, fil.dr och programdirektör för klinisk idrottsfysiologi vid University of Wisconsin-La Crosse. Enligt en mindre studie ledd av Porcari som publicerats i American Council on Exercises tidskrift kunde kvinnor som tränade hathayoga tre gånger i veckan göra i genomsnitt sex fler armhävningar och 14 fler situps efter åtta veckor än de som inte utövade yoga. Det kanske inte låter som mycket, men med tanke på att de inte gjorde någon annan uthållighetsträning är förbättringen ändå värd att notera.



Enligt en annan studie kan yoga vara lika effektivt för att öka styrka som användningen av lättare fria vikter och gummiband. "Positionerna och övergångarna i yoga liknar styrkeövningar med endast kroppsvikt och att hålla positioner är en form av statisk träning där du stärker musklerna genom att utöka tiden då du spänner dem", förklarar studiens författare Neha Gothe, fil.dr och ansvarig för Exercise Psychology Lab på University of Illinois at Urbana-Champaign.



Ta till exempel plankpositionen som är en utmärkt övning för att stärka muskler i axlar, bröst och core. "Den vanliga yogaövergången från hög planka till låg planka (chaturanga) tränar axlar, bröst och triceps", säger Porcari. "Sedan har vi magövningar som Båten, eller yogisquats och positioner som Gudinnan och Krigaren som stimulerar framsida lår och sätesmuskler", noterar han.