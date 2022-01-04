Så bygger du upp självförtroende

Det är lätt att tro att somliga – proffsatleter, supermodeller, din modiga storasyster – föddes med gott självförtroende, men så är det inte.

"Självförtroende kommer från erfarenheter av att ta risker, våga satsa och sedan se att det går bra ibland.", säger Jessica M. Goodnight, fil.dr och licensierad klinisk psykolog i Atlanta med specialinriktning på ångest. "Det leder oundvikligen också till misslyckanden, men om du är uthållig och återhämtar dig väl kan de vändas till möjligheter att stärka självförtroendet."

Du vinner mer på att behöva öva ihärdigt för att lära dig till exempel ett nytt träningspass eller en ny sport, än om du lyckas perfekt från början. "Och med bra självförtroende är det lättare att konsekvent fortsätta öva", säger Goodnight. Det är som med hönan och ägget.

Men att ta det där första steget kan ändå kännas skrämmande. Med de här strategierna kan du ge självförtroendet en boost så att du vågar sätta igång och bygga upp den där orubbliga självsäkerheten som kommer att hjälpa dig att nå dina mål.