Så bygger du upp självförtroende

Nå dina mål med större självförtroende
Coachning
En självsäker attityd kan ta dig från punkt A till punkt B (och hela vägen till Ö). Bygg upp ditt självförtroende med de här expertbaserade stegen.
- Självförtroende kan vara precis vad du behöver för att ta dig närmare dina mål.
- Med rätt inställning kan du bygga upp ditt självförtroende genom både segrar och "misslyckanden".
- Forskning visar också att du kan få en mental fördel genom att klä dig rätt. Kanske är det dags för ny utrustning?
Så här ligger det till ...
Det är lätt att tro att somliga – proffsatleter, supermodeller, din modiga storasyster – föddes med gott självförtroende, men så är det inte.
"Självförtroende kommer från erfarenheter av att ta risker, våga satsa och sedan se att det går bra ibland.", säger Jessica M. Goodnight, fil.dr och licensierad klinisk psykolog i Atlanta med specialinriktning på ångest. "Det leder oundvikligen också till misslyckanden, men om du är uthållig och återhämtar dig väl kan de vändas till möjligheter att stärka självförtroendet."
Du vinner mer på att behöva öva ihärdigt för att lära dig till exempel ett nytt träningspass eller en ny sport, än om du lyckas perfekt från början. "Och med bra självförtroende är det lättare att konsekvent fortsätta öva", säger Goodnight. Det är som med hönan och ägget.
Men att ta det där första steget kan ändå kännas skrämmande. Med de här strategierna kan du ge självförtroendet en boost så att du vågar sätta igång och bygga upp den där orubbliga självsäkerheten som kommer att hjälpa dig att nå dina mål.
1. Fake it till you make it.
Att bara stå eller sitta med rak rygg kan få dig att känna dig starkare, mer kapabel och mindre rädd. En så kallad "power pose" kan också hjälpa, det vill säga att dra bak axlarna, skjuta fram bröstet lite, lyfta på hakan och ta ögonkontakt, enligt en genomgång av 55 studier. "Att ha dålig hållning kan begränsa andningen och få oss att känna oss tröga eller förminskade. Psykologiskt sett utstrålar det underlägsenhet", säger Kelley Kitley, licensierad klinisk socialarbetare och psykoterapeut i Chicago, specialiserad på ångest och depression.
Att klä sig rätt kan också stärka självkänslan. "Ställ dig frågan: Vad skulle jag ha på mig om jag redan kände mig självsäker?", säger Goodnight. Det kan innebära att du unnar dig en ny outfit innan du fått jobbet eller investerar i ny träningsutrustning fast du är nybörjare. Forskning visar att rätt sorts uniform kan hjälpa dig att se dig själv i ett mer positivt ljus. Och det kan de dig den mentala fördel som får dig att lyckas, säger Kitley.
2. Chansa lite.
"Självförtroende kan byggas upp genom att du tar risker", säger Kitley. När du tvingar dig själv utanför din bekvämlighetszon och inser att det faktiskt känns givande, utvecklar du mer självsäkerhet som du kan använda till det mesta, förklarar hon.
Ett enkelt sätt att utmana dig själv? Prata med en främling. Det är en liten chansning (det värsta som kan hända är att personen tittar på dig som om du hade två huvuden), men den kräver ändå ett visst mått av sårbarhet och vinsten för självförtroendet när du skapar en ny kontakt kan vara stor. Kitley och Goodnight föreslår att ge en enkel, uppriktig komplimang till personen du träffar på gymmet eller i hissen varje dag. "När personen skapar ögonkontakt med dig eller ler, det är då det är dags för komplimangen", säger Goodnight.
3. Fatta pennan.
Påminn dig själv om hur grym du är genom att skriva ner exempel på när du fått in en fullträff tidigare, både bokstavligt och bildligt talat. "Det är bevis på att du redan har gjort svåra saker och det kan du använda som en grund att bygga vidare på", säger Kitley. Sätt upp listan där du ser den ofta, till exempel på badrumsspegeln eller bredvid kaffebryggaren eller använd den som bakgrundsbild på telefonens låsskärm.
Skriv upp dina segrar i realtid också. Lägg till en eller två saker du gjorde riktigt bra varje vecka, särskilt under utmanande tider, som när du sliter med sluttentorna eller kör ett HIIT-pass trots dålig nattsömn. Att se listan växa är ett konkret sätt att följa dina framgångar och det visar dig att du gör framsteg, säger Kitley. Det påminner dig om att du orkar fortsätta framåt även när du misslyckas.
"Att få se bevis på hur ditt självförtroende växer visar att du har mer av det än du kanske tror. Det är det som hjälper dig att känna dig stolt och ger dig motivation att ta fler risker, leva utanför din bekvämlighetszon, och sätta ännu högre mål", säger Kitely. Och, så klart, uppnå allihop.
Text: Marygrace Taylor
Illustration: Davide Bonazzi
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