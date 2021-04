Så bygger du upp självförtroende

01. Fake it till you make it.



Att helt enkelt stå eller sitta med rak rygg kan få dig att känna dig starkare, mer kapabel och mindre rädd. Enligt en genomgång av 55 studier kan en så kallad "power pose" också hjälpa, det vill säga att dra bak axlarna, skjuta fram bröstet lite, lyfta på hakan och ta ögonkontakt. Så lyssna på dina föräldrars råd om att sträcka på dig. "Att ha dålig hållning kan begränsa andningen och få oss att känna oss tröga eller förminskade. Psykologiskt sett så utstrålar det underlägsenhet", säger Kelley Kitley, licensierad klinisk socialarbetare och psykoterapeut i Chicago, specialiserad på ångest och depression.



Att spela rollen kan också stärka självkänslan. "Ställ dig frågan, om jag redan kände mig självsäker, vad skulle jag ha på mig då?", säger Goodnight. Det kan innebära att du unnar dig en ny outfit innan du fått jobbet eller investerar i ny vandringsutrustning fast du är nybörjare. Forskning visar att rätt sorts uniform kan hjälpa att se dig själv i ett mer positivt ljus. Och det kan de dig den mentala fördelen som gör att du lyckas, säger Kitley.

02. Ta en chansning.



Kom ihåg att "självförtroende kan byggas upp genom att ta risker", säger Kitley. När du tvingar dig själv utanför din bekvämlighetszon och inser att det faktiskt känns ganska bra, utvecklar du mer självsäkerhet som du kan använda till det mesta, förklarar hon.



Ett enkelt sätt att utmana dig själv? Prata med en främling någonstans där du skulle känna dig trygg med att någon började prata med dig. Det är en liten chansning (det värsta som kan hända är att personen tittar på dig som om du hade två huvuden) men den kräver ändå ett visst mått av sårbarhet och vinsten för självförtroendet när du skapar en ny kontakt kan vara stor.



Kitley och Goodnight föreslår att ge en enkel, uppriktig komplimang till personen du träffar på gymmet eller i hissen varje dag. "Gör det till en vana att tänka på vad du uppskattar med människorna runt omkring dig. Det gör det lättare för dig att på ett otvunget sätt ge komplimanger i dina dagliga interaktioner", förklarar Goodnight. "När personen skapar ögonkontakt med dig eller ler, det är då det är dags för komplimangen", säger hon.





03. Fatta pennan.



Hitta din inre glöd genom att skriva ner exempel på när du fått in en fullträff tidigare, både bokstavligt och bildligt talat. "Det är bevis på att du redan har gjort svåra saker och det kan du använda som en grund att bygga vidare på", säger Kitley. Placera listan på ett ställe där du ser den ofta, till exempel på badrumsspegeln eller bredvid kaffebryggaren, eller gör den till bakgrundsbild på telefonens låsskärm.



Skriv upp dina segrar i realtid också. Lägg till en eller två saker du gjorde riktigt bra varje vecka, särskilt under utmanande tider, som när du sliter med sluttentorna eller kör ett HIIT-pass trots dålig nattsömn. Att se listan växa är ett konkret sätt att följa din framgång och det visar dig att du gör framsteg, säger Kitley. Det påminner dig om att du orkar fortsätta framåt även när du misslyckas. "Att få se bevis på hur ditt självförtroende växer visar att du har mer av det än du kanske tror. Det är det som hjälper dig att känna dig stolt och ger dig motivation att ta fler risker, leva utanför din bekvämlighetszon, och sätta ännu högre mål", säger hon.







Snart blir du den där personen som bara vet att det går. Det är vi säkra på.