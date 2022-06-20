3 mentala fokusskiften för att ta dig förbi en träningsplatå

Fysiskt utmattande träningspass som att jogga i naturen uppför ett berg kan snabbt göra att du kör slut på din mentala energi, vilket kan få dig att dra ner tempot eller helt enkelt ge upp, säger Waite. Därför kan det ibland vara bra med någonting som distraherar dig helt från träningen och hjälper dig att behålla motivationen.



I en annan av Andersens studier fann han att mentala distraktionsmoment – i det här fallet en matematisk uppgift – kunde fördröja trötthet under en coreuthållighetsövning som utfördes av patienter med ryggsmärta. Och det är bara ett (superspecifikt) exempel på hur du genom att avleda uppmärksamheten från vad kroppen håller på med så att du orkar fortsätta utan att lyssna på den där lilla rösten som talar om för dig att det är dags att ge upp.



Distraktionstekniken fungerar bäst för utmaningar som du har gjort tillräckligt många gånger tidigare för att veta vad som väntar dig, annars riskerar du att skada dig. Men det finns också ett annat skäl: "När du upprepar samma runda eller träningspass i en och samma miljö lär du dig omedvetet precis när och var det började bli outhärdligt jobbigt förra gången", säger Waite. "Då börjar du tänka 'Nu kommer jag snart till den där hemska backen' eller 'det där stället med svår terräng' eller 'det där partiet där det inte finns något skydd mot solen'." Den typen av negativa förväntningar kan föra med sig fysiska effekter. "Ofta blir du automatiskt spänd över axlarna, andas snabbare och får högre puls", säger Waite. Med andra ord slösar du med energi redan innan du har kommit fram till den "jobbiga" delen.



Så hur ska du göra? Nästa gång du försöker och misslyckas med att sätta personbästa i en trygg miljö (inte när du till exempel springer längs en trafikerad väg) kanske du kan ringa upp en vän eller släkting för att diskutera något riktigt intressant och engagerande. Annars kan du leka en mental lek, som till exempel att räkna hur många människor du möter i spåret som har något blått på sig eller småprata med din träningskompis. Avledningen kan varar precis vad du behöver för att lyckas. "Det hjälper dig att sluta tänka på att det är jobbigt", säger Waite, särskilt om samtalet handlar om något positivt "Då är det troligare att du lyckas hålla dig avslappnad både fysiskt och mentalt så att du kan ta djupa andetag och utnyttja allt syre i luften istället för att omedvetet begränsa dig själv."



Om inte annat är det en utmärkt möjlighet att ringa till din pappa.