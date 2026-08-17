Barn (7-15 år) Barn

Nike Miler
Nike Miler Löparjacka Repel för ungdom
Återvunnet material
Nike Miler
Löparjacka Repel för ungdom
629 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings med hög midja för tjejer
Nike Mavn
Leggings med hög midja för tjejer
849 kr
Nike Mavn
Nike Mavn Långärmad ribbstickad tröja Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike Mavn
Långärmad ribbstickad tröja Dri-FIT för tjejer
529 kr
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sko för ungdom
+5
Nike Air Max Plus
Sko för ungdom
1 649 kr
Nike Pegasus Trail 5
Nike Pegasus Trail 5
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Tracksuit Dri-FIT för ungdom
Återvunnet material
Nike Sportswear
Tracksuit Dri-FIT för ungdom
699 kr
Nike DNA
Nike DNA Basketshorts 13 cm för ungdom
Bästsäljare
Nike DNA
Basketshorts 13 cm för ungdom
449 kr
Nike P-6000
Nike P-6000 Sko för ungdom
+8
Bästsäljare
Nike P-6000
Sko för ungdom
999 kr
Nike One
Nike One Utsvängda leggings Dri-FIT för tjejer
Återvunnet material
Nike One
Utsvängda leggings Dri-FIT för tjejer
399 kr
Nike Multi
Nike Multi Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
Bästsäljare
Nike Multi
Vävda shorts Dri-FIT för ungdom (killar)
249 kr
Nike Free Ride
Nike Free Ride Löparsko för ungdom
+3
Nike Free Ride
Löparsko för ungdom
899 kr
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko för ungdomar
+4
Bästsäljare
Nike V5 RNR
Sko för ungdomar
849 kr
Nike Pro
Nike Pro Shorts för tjejer
Bästsäljare
Nike Pro
Shorts för tjejer
329 kr
Nike Kawa
Nike Kawa Badtoffel för barn/ungdom
+1
Nike Kawa
Badtoffel för barn/ungdom
349 kr
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
+4
Bästsäljare
Nike Sportswear Tech Fleece
Huvtröja med hel dragkedja för ungdom
899 kr
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Löparskor för ungdom
+2
Bästsäljare
Nike Flex Runner 4
Löparskor för ungdom
579 kr
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Sko för ungdom
Bästsäljare
Nike Air Max 270
Sko för ungdom
1 399 kr
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Sko för ungdom
+2
Bästsäljare
Air Jordan 1 Low
Sko för ungdom
1 099 kr
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Shorts i sweatshirttyg för ungdom
Nike Sportswear Club
Shorts i sweatshirttyg för ungdom
429 kr
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sko för ungdom
+5
Nike Air Force 1
Sko för ungdom
1 149 kr
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ) Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för stora barn
Specialdesigna
Bästsäljare
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium (hemmaställ)
Fotbollströja Nike Dri-FIT Replica för stora barn
979 kr
Nike Miler
Nike Miler Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
+6
Bästsäljare
Nike Miler
Träningsshorts Dri-FIT för ungdom
349 kr
Jordan Franchise
Jordan Franchise Badtofflor för ungdom
Jordan Franchise
Badtofflor för ungdom
279 kr
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
Bästsäljare
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Fotbollssko för varierat underlag med högt skaft för ungdom
849 kr
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Nike Swingman NBA Swingman Jersey för ungdom (killar)
979 kr