Tre sätt att leva ett lyckligare liv enligt psykologer

Så fungerar det: Att äta och shoppa är kul, men en aktivitet som väcker ditt engagemang är mer tillfredställande. Engagemang är den där känslan av att vara helt uppslukad av något, som när du är helt fokuserad under ett långt löppass, fastnar i en otrolig bok eller uppnår djup koncentration under ett yogapass. Om någon frågar hur du mår skulle du kanske inte svara att du är lycklig, men du skulle troligtvis säga att du är tillfreds, säger den kliniska psykologen Carla Marie Manly, fil.dr och författare av boken Joy From Fear. Du uppnår ett flow när bruset i hjärnan upphör för att du befinner dig i nuet till 100 procent.

Testa: Kanske kan du identifiera tillfällen under din dag eller vecka när du är helt uppslukad av något (och tycker om det, så det är förmodligen inte ett Zoom-samtal). Men om sakerna du brukade göra innan vardagslivet blev helt annorlunda inte varit möjliga, eller om du helt enkelt tappat intresset för dem, är det dags att hitta nya planer. "Så fort du känner att du vill ha mer av något medan du gör det är du helt engagerad", säger Manly.

Börja med att brainstorma kring aktiviteter som låter dig bejaka dina styrkor. "Ju mer engagerad du känner dig, desto mer passionerad kommer du att bli", säger Manly. Om du är den typ av person som älskar att lära sig saker kan du testa en ny sport. Har du gröna fingrar? Gå med i en trädgårdsförening och börja odla dina egna grönsaker. Kan du inte låta bli att ta en bild varje gång du ser något vackert? Besök ett lokalt museum eller gå en fotokurs.

Personer i din närhet kan också vara till hjälp om du har svårt att hitta din grej. Fråga din partner eller vän när du verkar superengagerad eller bara riktigt, riktigt glad, föreslår Green. Eller skriv dagbok: Skriv ner tre ögonblick från varje dag när det kändes som att du var helt fokuserad och upplevde något meningsfullt, eller gjorde något riktigt bra. Reflektera sedan över varför. Forskning visar att den här aktiviteten i sig kan ge dig en lyckoboost. Med tiden kan det leda till att du inser vad du verkligen bryr dig om.