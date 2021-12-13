Tre sätt att leva ett lyckligare liv enligt psykologer

En genväg till lycka
Coachning
Kanske låter det som en dröm, men du kan verkligen leva livet som en leende emoji – med den här enkla guiden.
Kan du få den där känslan av att du borde vara lyckligare än du är? Att ditt liv ser fantastiskt ut på papperet eller Instagram – du har det där statusfyllda jobbet, den fina lägenheten, den stora vänkretsen och så vidare – och du kan inte säga vad som är fel. Men det är ändå något som saknas.
Enligt den ansedda psykologen Martin Seligman, fil.dr, är du inte genuint lycklig. Du bara flyter med strömmen. Att endast fokusera på njutningsfulla parenteser (som att köpa en ny outfit eller skaffa en ny mobiltelefon) eller att samla på upplevelser och prestationer (som att vinna en tävling eller att avsluta terminen med högsta betyg) kan göra dig lycklig för stunden men i längden så är det en flyende lycka, enligt Seligman.
Autentisk lycka uppstår, enligt Seligman, i ett liv som är fyllt av djup tillfredställelse. Att hitta saker som engagerar dig och lägga tid på aktiviteter och relationer som har betydelse för dig leder till en bestående känsla av mening. Det är vad som kommer att fylla det känslomässiga tomrummet på riktigt.
"Det är en resa och det finns inget sätt att 'lyckas'."
Melissa Green
Fil.dr, licensierad klinisk psykolog
3 steg för att blomstra
Tanken på att hitta ett syfte och leva efter det kan kännas överväldigande. Se det inte som att du jobbar mot ett specifikt ögonblick där du når äkta lycka i ett nirvanatillstånd och känner dig euforisk dygnet runt. "Det är en resa och det finns inget sätt att 'lyckas'", säger den licensierade kliniska psykologen Melissa Green, som är doktor i psykologi. "Det är inte som att du genomför något stort och sedan är du framme".
Dessutom (och det här är så viktigt!): Att jobba mot autentisk lycka behöver inte vara ett jätteprojekt. Du behöver inte förändra hela ditt liv eller ge upp dina materiella ägodelar och meditera i flera timmar varje morgon. Börja bara med att de viktigaste stegen i Seligmans teori.
1. Skapa fler ögonblick av omedelbar lycka (med måtta).
Så fungerar det: Att göra något som ger dig njutning kan höja humöret omedelbart, säger Green. Då frigörs dopamin, en signalsubstans som påverkar ditt humör. Det kan handla om att klara en pull-up på egen hand, dricka morgonkaffet utomhus eller att skaffa en ny krukväxt.
Faktum är att när det gäller att förbättra ditt humör så kan korta ögonblick av njutning eller lycka (som de som nämnts ovan) ha mer långvariga effekter än färre och större händelser, som ett nytt jobb eller att gifta sig, ha större effekt på lång sikt. "Därför är det viktigt att njuta av de små stunderna av lycka", säger Green.
Testa: Vid det här laget har du säkert förstått det här med att göra saker som ger dig njutning, eller hur? Nyckeln är att se till att du inte ständigt är på jakt efter nästa häftiga grej, eftersom det kan göra dig mindre tillfreds med vad du redan har, säger Green. Om högre lön, en större tv eller nästa fest är dina huvudsakliga (eller enda) former av tillfredställelse är det dags att börja skifta ditt fokus inåt, förklarar Aaron Weiner, fil.dr och psykolog. Han leder podden Let's Talk. Nästa steg kan ta dig närmare målet ...
2. Hitta aktiviteter som verkligen engagerar dig.
Så fungerar det: Att äta och shoppa är kul, men en aktivitet som väcker ditt engagemang är mer tillfredställande. Engagemang är den där känslan av att vara helt uppslukad av något, som när du är helt fokuserad under ett långt löppass, fastnar i en otrolig bok eller uppnår djup koncentration under ett yogapass. Om någon frågar hur du mår skulle du kanske inte svara att du är lycklig, men du skulle troligtvis säga att du är tillfreds, säger den kliniska psykologen Carla Marie Manly, fil.dr och författare av boken Joy From Fear. Du uppnår ett flow när bruset i hjärnan upphör för att du befinner dig i nuet till 100 procent.
Testa: Kanske kan du identifiera tillfällen under din dag eller vecka när du är helt uppslukad av något (och tycker om det, så det är förmodligen inte ett Zoom-samtal). Men om sakerna du brukade göra innan vardagslivet blev helt annorlunda inte varit möjliga, eller om du helt enkelt tappat intresset för dem, är det dags att hitta nya planer. "Så fort du känner att du vill ha mer av något medan du gör det är du helt engagerad", säger Manly.
Börja med att brainstorma kring aktiviteter som låter dig bejaka dina styrkor. "Ju mer engagerad du känner dig, desto mer passionerad kommer du att bli", säger Manly. Om du är den typ av person som älskar att lära sig saker kan du testa en ny sport. Har du gröna fingrar? Gå med i en trädgårdsförening och börja odla dina egna grönsaker. Kan du inte låta bli att ta en bild varje gång du ser något vackert? Besök ett lokalt museum eller gå en fotokurs.
Personer i din närhet kan också vara till hjälp om du har svårt att hitta din grej. Fråga din partner eller vän när du verkar superengagerad eller bara riktigt, riktigt glad, föreslår Green. Eller skriv dagbok: Skriv ner tre ögonblick från varje dag när det kändes som att du var helt fokuserad och upplevde något meningsfullt, eller gjorde något riktigt bra. Reflektera sedan över varför. Forskning visar att den här aktiviteten i sig kan ge dig en lyckoboost. Med tiden kan det leda till att du inser vad du verkligen bryr dig om.
3. Gör saker för andra.
Hur det fungerar: Enligt Seligman skapas sann tillfredställelse av känslan av att ha ett syfte i världen. I grund och botten handlar det om att leva ett liv som stämmer överens med de värderingar som faktiskt är viktiga för dig. Saker som godhet, tacksamhet, rättvisa och mod.
Mening skapas genom känslan av att dina handlingar gör skillnad. "Att agera med medkänsla i hjärtat och aktivt hjälpa andra är ett av de bästa sätten för de flesta att hitta mening och skapa lycka i sina liv", säger Weiner. Att engagera sig i en idé eller rörelse du tror på är ett annat sätt. "Den röda tråden är att bidra till något som är större än dig själv", säger han.
Testa: Det råder ingen brist på sätt för oss att hitta mening – det kan handla om volontärarbete, ett jobb som skapar tillfredställelse, att engagera sig politiskt eller att utforska andlighet. Nyckeln är att hitta något som återspeglar vem du är, som har betydelse för dig och som gör att du får använda dina styrkor, säger Weiner.
I yrkeslivet ska du fokusera på företag vars värderingar (exempelvis mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen, eller engagemang för ett minskat klimatavtryck) stämmer överens med dina egna och som gör det möjligt för dig att jobba med något du verkligen tror på, säger Weiner. På fritiden säger Weiner att det är viktigt att vara strategisk när det gäller hur du använder din energi, och att se till att dina åtaganden betyder något för att passionen ska fortsätta flöda.
Om du är en naturlig ledare som bryr dig om miljön kanske du brinner för att organisera en parkstädning där du bor, eller att samla in pengar för att skydda djurlivet. Älskar du att prata med människor och höra olika perspektiv? Hjälp till att leverera mat till människor som behöver det eller delta i en påverkanskampanj för att öka medvetenheten om en fråga som är viktig för dig, föreslår Weiner.
Det här kan verka som väldigt stora steg från där du befinner dig. Så säg bara ja till något: Avsätt tid för träning, skaffa en ny hobby eller bestäm dig för att volontärarbeta. Det finns en liten risk att du ångrar dig – men en stor chans att du, tro det eller ej, kommer att känna dig lycklig.
Text: Marygrace Taylor
Illustration: Kezia Gabriella
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