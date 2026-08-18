Bryt ny mark med Nike Air Force 1
Det har hänt mycket med Nike Air Force 1 sedan den första skon med Nikes Air-teknik kom ut. Men samtidigt som den hela tiden utvecklas, förblir den kulturella ikonen sina rötter trogen med den responsiva dämpningen som förändrade sneakerns historia.
Upplev legendarisk komfort
Den här favoriten bland sneakerälskare ger en ihållande skön känsla. Dämpningen i Nike Air, från början designad för basketspelare, absorberar alla stötar innan den omedelbart återgår till sin ursprungsform. Vadderingen kring ankeln och plösen bidrar till den supermjuka och skyddande känslan. Välj modeller med Nike React-teknik om du vill ha en extremt responsiv sko. Gummisulorna med vårt ikoniska, cirkelformade mönster, som ger ett slitstarkt grepp, gör att du kan behålla fokus på spelet. För extra mycket grepp och slitstyrka, välj sulor med en blandning av skummaterial och gummidynor i områden med högt slitage.
Utmana elementen
För en skön känsla i alla väder ska du välja Nike Air Force 1-skor med vattenavstötande Gore-Tex-foder. Funktionella detaljer som vattenavvisande skosnören och format läder på fotens ovansida hjälper också till att hålla fukten borta. Med 3M™ Thinsulate™-isolering håller du fötterna varma i tuffa utomhusförhållanden. Sydda topplager ger dessutom extra skydd så att du alltid håller dig torr medan du visar upp den här klassiska looken.
Keep it cool
Det smidiga fullnarvskinnet gör att skon andas och är skön, och våra lätta textilier saktar aldrig ner dig i värmen. För extra bra luftflöde kan du välja sneakers med perforering i ovandelen.
Skapa din egen Air Force 1
Vill du ha en helt unik look? Med våra anpassningsbara AF1-skor kan du få precis det. Börja med att välja dina material – håll det mjukt med hjälp av kvalitetsläder, prova vår ripple effect eller satsa på perfekta funktionsmaterial. Lek med detaljerna för att få fram ett personligt resultat. Anpassa plösen eller bakstycket med vår ikoniska logga, eller sätt din prägel med dina initialer eller ett eget budskap.
Utrusta barnen
Den legendariska Air Force-familjen har även juniorkollektioner. Äldre barn kommer att älska nyversionerna av våra OG-sneakers. Förutom bekvämligheten och slitstyrkan hos den klassiska skon, finns de här modellerna i slående färgkombinationer och med coola detaljer. Nike Air Force 1 med dragsko gör det superenkelt för de yngre barnen att ta av och på skorna. Den extra vadderingen på plösen av nylon gör det dessutom extra bekvämt där det behövs som mest. För de minsta barnens små fötter är våra skor med elastiska snören helt rätt.
Hitta rätt Air Force 1 för dig
Den klassiska stilen på våra basketoriginal är intakt än idag, men vi har tagit vår ikoniska sneaker i en hel del nya riktningar – från superstarka sulor till modern streetwear-design. Så, oavsett om du vill prestera på en ny nivå på planen, eller fullborda din stil med en personlig sko, så är Air Force 1 rätt val för dig.