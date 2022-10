Mamba Mentality: Otimismo

Depois de se retirar do basquetebol, o Kobe dedicou-se a treinar a próxima geração de raparigas em campo. Mas o efeito do Kobe é eterno e global e inspira outros a levarem a sério o desenvolvimento das nossas futuras atletas femininas.



A Naomi Osaka lançou recentemente a Play Academy, uma iniciativa sem fins lucrativos que apoia organizações comunitárias que utilizam o desporto para mudar a vida das raparigas para melhor. Manter as raparigas ativas e envolvidas no desporto ajuda-as a ter melhores resultados na escola e a conhecerem-se melhor a si mesmas.



A Naomi explica melhor: "Permite que as raparigas pratiquem desporto e sejam ativas. Para mim, isso significa muito, porque as raparigas abandonam a prática desportiva muito mais cedo do que os rapazes. Ser capaz de proporcionar uma maneira de motivar as raparigas através do desporto é muito importante para mim."



A Naomi encara o futuro para si e para as atletas do mundo inteiro.