Determinação competitiva das raparigas no desporto

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.



As raparigas adoram jogar e esforçar-se. Os estudos confirmam-no: três quartos das raparigas afirmam que o que mais gostam no desporto são os aspetos relacionados com a competição. Também gostam de jogar em equipas que valorizem simultaneamente as vitórias e a diversão. Sabemos que as raparigas não são frágeis e não têm uma probabilidade de se lesionarem superior à dos rapazes. Acima de tudo, querem jogar.



Isto não significa que tenhas de promover jogos ou registar pontos em todos os treinos. Significa que deves encontrar formas de motivar as raparigas com uma competição saudável à medida que desenvolvem novas competências.



Os melhores tipos de jogos são aqueles que mantêm as crianças em movimento e com o menor tempo de paragem possível. Jogos que ensinem competências de comunicação, trabalho em equipa, resolução de problemas e movimentos. Eis algumas atividades divertidas e simples para ensinar estes conceitos e ajudar as raparigas a manterem-se em movimento.



Queremos que as crianças se movimentem o mais possível, e isso também é o que elas querem, por isso certifica-te de que alteras os jogos como a apanhada, em que tradicionalmente as crianças vão sendo eliminadas. Por exemplo, numa versão modificada da apanhada, ser apanhado significa apenas que a criança tem de "congelar" durante cinco segundos e gritar o nome do atleta ou equipa favorito. Depois, levanta-se e volta ao jogo.



Ter a possibilidade de competir também requer que as raparigas tenham o vestuário certo, não apenas para o seu desporto, mas para o seu corpo. Se uma rapariga se sente desconfortável ou de repente decide sair de jogo, é possível que ela precise de equipamento pessoal, por exemplo, um sutiã de desporto. Aborda a questão, da forma mais adequada, com os pais ou um cuidador, para garantir que ela possa jogar com segurança e conforto.