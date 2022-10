Inspirar raparigas a serem audazes através do desporto

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.



Praticar desporto implica, muitas vezes, arriscar. É necessária vulnerabilidade para aprender uma nova competência, para fazer um exercício que não nos é familiar ou para arriscar e exercer pressão sobre o último defesa. Embora seja verdade que as raparigas são, muitas vezes, valorizadas e recompensadas quando fazem algo corretamente, não recebem o mesmo feedback positivo quando tentam uma nova técnica e não corre bem.



No contexto desportivo, isto faz com que uma rapariga possa hesitar em tentar alguma coisa se não tiver a certeza de que será bem-sucedida. No entanto, se ela nunca tentar aquele passe arriscado, se evitar fazer-se a uma bola ou apenas participar na corrida de pista em que é melhor, vai deixar escapar uma série de experiências incríveis.



Imagina uma rapariga que faz um remate mesmo quando não tem a certeza de que vai conseguir marcar. Ou uma que tenta uma prova de mariposa quando é na prova de estilo livre que é mais forte. Uma jogadora até pode sofrer oito golos quando começa a jogar como guarda-redes, mas é o remate que defende que fica na memória. Estas raparigas aprendem a ser corajosas e isso fará toda a diferença para elas, no desporto e na vida.



