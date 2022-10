Adequar os espaços desportivos às raparigas

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.



A verdade é que, geralmente, os equipamentos e espaços desportivos não são concebidos a pensar nas raparigas. Isto acaba por ser reforçado de várias formas, ainda que sem intenção. Atravessar um parque à procura de uma casa de banho ou utilizar equipamentos em segunda mão da equipa masculina transmite a ideia de que as atletas são secundárias. O equipamento de proteção nem sempre é produzido a pensar nas raparigas e pode acabar por ser inadequado, desconfortável e, por vezes, até mesmo inseguro.



Com demasiada frequência, as raparigas têm de improvisar, o que acaba por afetar negativamente a sua experiência no desporto.



As raparigas precisam de equipamento com bom ajuste, vestuário adequado para elas, espaços próximos que sejam limpos e seguros para as suas necessidades em termos de higiene e precisam que os treinos sejam agendados em locais e alturas que não coloquem em risco a sua integridade física. Embora possas não conseguir construir uma casa de banho melhor, podes promover experiências seguras e confortáveis ao considerar estas necessidades quando planeias as sessões desportivas e as localizações das mesmas.



Lembra-te: muitas raparigas não são incentivadas a praticar desporto. O simples facto de marcar presença é um risco, por isso, é ainda mais importante que ela tenha acesso a um ambiente positivo e saudável que lhe permita sentir-se segura, divertir-se e onde não exista discriminação, nem julgamentos.