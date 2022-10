Fazer com que as raparigas continuem a praticar desporto

As raparigas querem praticar desporto. Querem mover-se, competir, correr riscos e sentir que fazem parte de algo. O que requer esforço é conseguir que as raparigas entrem em campo ou no ginásio, garantir que têm o equipamento certo (por exemplo, sutiãs de desporto e elásticos de cabelo) e que continuem a praticar desporto.



Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. No entanto, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente do que os rapazes. No caso de raparigas em comunidades urbanas e raparigas de todas as cores, os números são ainda piores.



A boa notícia é que todos podemos contribuir para que as raparigas comecem a praticar desporto e continuem a fazê-lo. As raparigas precisam de alguns aspetos fundamentais para desenvolverem uma ligação positiva e relevante com o desporto:



Oportunidades para fazerem parte da equipa, competirem, fazerem amigos e criarem ligações com as colegas de equipa e os adultos que as rodeiam.





Os modelos a seguir também são importantes, como as treinadoras e as pessoas que fazem parte das suas vidas e que valorizam as atletas. As raparigas que contam com estes aspetos têm mais possibilidade de continuar a jogar à medida que crescem.





Por último, para que continuem a treinar e a jogar, temos de criar uma cultura de desporto que inclua e celebre as raparigas. Isto começa com a cultura que criamos nas nossas equipas.



A Nike trabalha com parceiros e especialistas da comunidade para inverter a tendência de desistência no desporto. Os adultos que fazem parte da vida das raparigas podem ser campeões e aliados neste esforço de criar experiências positivas para as raparigas no court, na pista, no campo e onde quer que elas pratiquem. Criámos este guia como um ponto de partida para todos. Se procuras mais dicas, consulta estas fichas de dicas.