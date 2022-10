Celebrar o progresso das raparigas no desporto e não apenas as vitórias

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. No entanto, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente do que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.



Ver o nosso próprio desenvolvimento em qualquer atividade é incrivelmente poderoso. As raparigas querem treinadores que as ajudem a sentir-se bem com o seu próprio progresso — independentemente do resultado do jogo. É aqui que as lições são aprendidas e onde o desporto ganha significado. Cada swing, passe, sprint ou remate contribui para a sua solidificação. O mesmo acontece com cada falha, tropeção, deslize ou erro.



No treino, isto é o que denominamos de "Abordagem da maestria" — um conjunto de técnicas que promovem a motivação e o esforço, desenvolvem competências desportivas e reduzem a ansiedade. Os treinadores que utilizam uma abordagem de maestria criam oportunidades para que as atletas mais jovens se empenhem verdadeiramente e se responsabilizem pela sua própria aprendizagem. Um treinador com uma abordagem de maestria concentra-se em:



Coisas que uma atleta pode controlar: os treinadores que se concentram nos aspetos que uma atleta pode controlar, como esforçar-se, tentar coisas novas e persistir em algo difícil, ajudam a atleta a desenvolver as bases essenciais do desempenho, não apenas a fixarem-se no resultado final. Concentrar-se naquilo que podem controlar também ajuda as atletas a reconhecerem como traçar o seu próprio percurso e o tipo de jogadora em que se querem tornar.



Pequenas vitórias: ninguém pega numa raquete de ténis e se torna uma Serena Williams em apenas um dia. Se uma rapariga que começa a jogar ténis apenas se comparar com a Serena, ou mesmo com a melhor jogadora da sua equipa, é muito provável que se sinta desiludida. Em vez disso, celebra os pequenos momentos, a primeira vez que bate uma bola por cima da rede, a jogada mais longa em que participou ou a primeira vez que consegue fazer um serviço por cima, para que ela se sinta motivada a continuar a aprender.



Recuperar dos erros: muitas vezes, as raparigas internalizam os erros de forma diferente dos rapazes, levando-os para o campo pessoal, o que pode fazer com que desistam mais rapidamente para evitar o desconforto. Descobrir como deixar mentalmente os erros para trás ajuda as raparigas a ganharem confiança, a concentrarem-se no jogo seguinte e a divertirem-se.



As raparigas querem saber que estão a evoluir, não apenas com vitórias e derrotas, mas também nas competências que estão a desenvolver. Ninguém nasce a erguer um troféu de um campeonato. A evolução leva tempo e isto significa que é tão importante celebrar as vitórias do dia a dia (desenvolvimento de competências, esforço, incentivo e trabalho de equipa), como celebrar as vitórias nos jogos e os golos marcados.