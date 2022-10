Incentivar as raparigas a criar ligações no desporto

Os especialistas afirmam que as raparigas conseguem melhores resultados a nível físico, mental, emocional e social quando têm oportunidade de jogar. Mas, hoje em dia, as raparigas abandonam o desporto duas vezes mais rapidamente que os rapazes. Como parte do trabalho da Nike com parceiros e especialistas da comunidade para inverter esta tendência de abandono, criámos o guia para orientação de raparigas: um recurso para ajudar a orientar, capacitar e apoiar jovens atletas.



O desporto é poderoso por muitos motivos: por aquilo que aprendes, a confiança que desenvolves e as ligações que crias. Quando as raparigas praticam desporto, aprendem com as suas colegas, treinadores, pais e outros que ajudam a modelar o seu desenvolvimento enquanto atletas* e colegas de equipa ao longo de toda a vida.



Os especialistas da Women’s Sports Foundation perguntaram às raparigas o que gostam na prática do desporto. No topo da lista? Para fazerem amigos e sentirem-se parte de uma equipa. Eis outra descoberta importante do seu trabalho: quando uma rapariga gosta do seu treinador, existe uma probabilidade significativamente maior de afirmar que pretende continuar a jogar no futuro. Dedicar tempo a conhecer cada rapariga individualmente, dar prioridade aos exercícios de equipa e garantir que as raparigas trabalham regularmente com novos parceiros são formas excelentes de começar.



Os treinadores com maior impacto, em todos os desportos e níveis, são aqueles que treinam a pessoa e não a jogadora. As pessoas envolvidas no desporto podem ser algumas das pessoas mais importantes da vida de uma rapariga. Para que as raparigas se dediquem ao desporto e continuem a fazê-lo, centra as tuas atenções na criação de ligações positivas entre as atletas, bem como entre treinadores e jogadoras.