Mamba Mentality: Coragem

Ser o melhor tem muito que ver com o poder da mente. Ao longo das suas respetivas carreiras, a Sabrina e o Devin têm demonstrado Coragem na superação do fracasso, quer seja perder jogos, sofrer lesões ou simplesmente ter um mau dia de treino. Eles não se preocupam com as partes assustadoras do processo, por isso, elas não têm tanta importância.



A Mamba Mentality do Kobe tornou a Coragem essencial. "Acho que isso é algo que definitivamente aprendi com ele", afirma a Sabrina.