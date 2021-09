5 sinais de que o teu corpo precisa de um dia de descanso e recuperação, segundo os especialistas

Quando os teus quadríceps trémulos mal conseguem aguentar uma ida à casa de banho, provavelmente sabes que precisas de ir com calma, talvez limpar o pó do teu rolo de espuma. Contudo, a dor, o resultado de ruturas microscópicas nas tuas fibras musculares devido ao stress do exercício (e a resposta do teu corpo à reparação desses danos), não é o único sinal de que o teu corpo e a tua mente podem precisar de um dia de relaxamento.

Aguentar a dor pode fazer com que te sintas um durão. No entanto, se estás a ignorar o tempo de descanso e recuperação, o teu corpo nunca tem a oportunidade de repor as reservas de energia e reparar os tecidos danificados, explica Andrew Watkins, um instrutor certificado e diretor de força e condicionamento no Sports Performance Lab. Este stress físico afeta a capacidade do teu corpo de funcionar ao seu melhor nível. Se também estiveres a lidar com o stress mental e emocional (por causa da vida em si), vai ser ainda mais difícil recuperar entre treinos, resultando em mais deficiências e quebras em vez de ganhos.

Felizmente, saber quando parar é bastante simples. "O teu corpo é uma máquina e vai dizer-te quando precisar de abrandar", afirma Watkins. Sim, a dor é um grande sinal, mas é apenas um dos muitos sinais. Tem em atenção estas indicações menos comuns de que precisas de um pouco de descanso e descontração.