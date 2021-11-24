Aspetos fundamentais: a ciência por trás de um bom sono
Orientação
Segue estas cinco sugestões profissionais e conseguirás acordar bem e com uma vantagem competitiva.
Um sono tranquilo e reparador deve constituir aproximadamente um terço da tua vida. Mas se és como a maioria das pessoas, não dormes o suficiente. "Dormir não só tem um impacto crítico na tua saúde em geral, como também pode ajudar-te a moveres-te melhor, a fazer escolhas alimentares mais inteligentes e dar-te uma vantagem competitiva", afirma Jennifer Martin, doutorada, professora associada de medicina da UCLA e membro do Nike Performance Council.
Martin diz que confia na ciência do sono para ajudar doentes, médicos e atletas a acordarem bem dispostos todos os dias. Isso ajuda-os a sentirem-se melhor, a recuperarem rapidamente e, em última instância, a terem uma vida mais saudável. Estas são as suas cinco orientações fundamentais que te podem ajudar a fazer o mesmo.
- Torna o sono uma prioridade
Biologicamente, a maioria dos adultos precisa de, pelo menos, sete horas de sono por noite para se sentir no seu melhor. Para te ajudar a chegar lá, programa o sono para o teu dia da mesma forma que farias com uma reunião importante ou uma responsabilidade familiar e não marques mais nada para a mesma hora.
- Segue o teu próprio ritmo
Nem toda a gente tem os olhos bem abertos às 5 da manhã, assim como nem toda a gente gosta de ficar acordado até tarde. Em vez de lutares contra as tuas preferências, honra-las ao estruturares a tua vida diária em torno do teu próprio relógio interno. Se não fores uma pessoa matinal, programa o teu trabalho mais importante ou os treinos para a tarde.
- Sê consistente
Tentar compensar o sono perdido ao dormir até mais tarde no fim de semana pode mudar a sincronização do teu relógio interno. Isto pode parecer jet lag na segunda-feira de manhã. Quando vais para a cama e acordas à mesma hora todos os dias, deverás acordar mais facilmente e com mais energia. Pensa nisso como uma forma de tornar o teu relógio interno muito mais preciso.
- Define o ambiente
Um quarto tranquilo pode ajudar-te a adormecer mais rapidamente e a dormir melhor. Mantém-no silencioso, fresco e escuro para que o teu corpo relaxe totalmente. Limpa a desordem, desliga os ecrãs e deixa o trabalho fora do quarto para libertares a tua mente.
- Não insistas
Se tens dificuldade em adormecer, tira um momento para te acalmares antes de te deitares. Senta-te na beira da cama, fecha os olhos e põe levemente as mãos no colo. Concentra-te na sensação dos pés no chão e das mãos no colo. Vê como te sentes ao estares sentado calmamente. Ainda nada? Vai para outra divisão onde podes ler um livro, dobrar a roupa ou organizar alguns papéis, qualquer coisa que te acalme para deixares de pensar em dormir. Quando começares a ficar com sonolência, volta para a cama.