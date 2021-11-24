A ciência por trás de um bom sono

Um sono tranquilo e reparador deve constituir aproximadamente um terço da tua vida. Mas se és como a maioria das pessoas, não dormes o suficiente. "Dormir não só tem um impacto crítico na tua saúde em geral, como também pode ajudar-te a moveres-te melhor, a fazer escolhas alimentares mais inteligentes e dar-te uma vantagem competitiva", afirma Jennifer Martin, doutorada, professora associada de medicina da UCLA e membro do Nike Performance Council.