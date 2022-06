Como prevenir lesões comuns relacionadas com o running, segundo os especialistas

Sempre que terminas uma grande corrida, é fácil convenceres-te a desafiar os teus limites na seguinte. Desfruta das endorfinas, mas lembra-te de que, a determinado momento, "os teus músculos, ossos e articulações têm um certo grau de capacidade de carga ou quantidade de impacto que são capazes de absorver", afirma Yera Patel, fisioterapeuta do NYU Langone Health Sports Performance Center. "Aumentar o volume (quer seja a frequência com que corres ou quantos quilómetros corres por semana) ou a intensidade do teu treino demasiado depressa, também aumenta a probabilidade de te lesionares", acrescenta.



Os especialistas concordam que os aumentos graduais no treino são o padrão de ouro no running. A manutenção de um rácio de carga de esforço (quanto correste esta semana em relação a quanto correste por semana nas últimas quatro semanas) agudo a crónico entre 0,8 e 1,3 deverá ser uma boa forma de reduzir o risco de lesões, de acordo com uma investigação publicada no British Journal of Sports Medicine. Façamos as contas em conjunto: se correste em média 17 quilómetros por semana durante as últimas quatro semanas e se te sentes bem, correr até 21 quilómetros na semana seguinte estaria dentro desse limite.