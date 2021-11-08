Como prevenir lesões comuns relacionadas com o running, segundo os especialistas

Imagina a tensão acumulada no teu corpo depois de um dia inteiro ao computador. Não parece promissor para conseguir uma passada longa e ampla, pois não? "Começar diretamente a correr pode resultar num alongamento excessivo dos músculos e na não utilização de um grupo muscular adequado", afirma Patel. Pensa no seguinte: se os principais responsáveis pelo movimento (os teus glúteos) não estiverem ativos, os músculos secundários (como os teus gémeos ou isquiotibiais) têm de compensar, o que exerce uma tensão adicional nas articulações dos joelhos e dos tornozelos.



"Um aquecimento não tem de ser um compromisso demorado. Os aquecimentos dinâmicos de ativação, isto é, alongamentos baseados no movimento em vez de alongamentos estáticos, ajudam a preparar o teu corpo e a ativar os músculos certos antes de começar a correr", explica Patel. "Fazer uma rotina pré-corrida de cinco minutos que consiste num conjunto de 10 repetições de cada um dos alongamentos dinâmicos das pernas (como lunges e levantamento lateral das pernas) também pode ajudar-te a correr durante mais tempo", revelou um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research. Naqueles dias em que não tens mesmo nem cinco minutos mais para fazer um aquecimento adequado, tenta pelo menos reservar os primeiros cinco minutos da tua corrida para começar com um ritmo de cruzeiro, quer isso signifique começar com uma caminhada rápida ou uma corrida fácil.





Agora já sabes: o segredo da longevidade da corrida não é dar passadas longas ou registar um determinado número de quilómetros. É fazer tudo o que podes fora da estrada, do trilho ou da passadeira para que as tuas corridas sejam tão boas para o teu corpo como o são para a tua mente.