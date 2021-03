01. Planeia a tua semana de treino.



"Criar um roteiro dos dias em que te vais esforçar e abrandar não só te dá uma permissão planeada para ires com calma, como também te ajuda a ver a magia ao fazê-lo", afirma Falsone. Agora, podes olhar para a tua semana e chegar a conclusões: "Vou fazer essa corrida de recuperação na quarta-feira porque tenho de dar o máximo naqueles sprints de terça-feira. E vou conseguir ir mais longe na minha sessão de força de quinta-feira", explica. O bónus? Responsabilidade.

Aqui está um programa adequado para toda a gente que Falsone recomenda:



Segunda-feira: treina com intensidade

Terça-feira: dá novamente o máximo

Quarta-feira: dia de regeneração*

Quinta-feira: volta a dar o máximo

Sexta-feira: último treino árduo da semana

Sábado: dia de regeneração*

Domingo: faz uma caminhada, um passeio de bicicleta ou faz algo divertido (e com distancia física de segurança) com um amigo ou familiar. "Este dia resume-se a manteres-te em atividade e alargares o teu estilo de vida saudável a tudo o que fazes", refere Falsone. É uma boa recuperação antes de outra segunda-feira.

* Se estiveres a sentir o corpo dorido devido aos dias mais intensos, vais recuperar mais depressa se no teu dia de regeneração fizeres uma versão leve do mesmo treino que te deixou o corpo dorido. Isto diminui a fadiga dos músculos que trabalhaste e ajuda-os a recuperar mais depressa do que se te focasses noutros músculos ou não fizesses exercício de todo, de acordo com um estudo publicado em "PLOS One".



02. Verifica as tuas estatísticas e mantém-te a postos para recalibrar.



O teu esforço em dias de regeneração deve ser suficientemente baixo para permitir a reparação e a recuperação, mas não demasiado baixo ao ponto de não treinares de todo. A forma simples de atingir esse ponto ideal: se utilizares um sistema de monitorização da frequência cardíaca (normalmente, um smartwatch conta), certifica-te de que te encontras numa zona muito baixa ou baixa, normalmente entre 50% e 60% da tua frequência cardíaca máxima. "Se não utilizas esta tecnologia, pensa no teu esforço numa escala de 1 a 10, sendo que 1 corresponde a estares deitado no sofá e 10 a exaustão a ponto de te deitares no chão e mantém uma intensidade fácil de 4 ou 5, no máximo", explica Falsone.



Durante a sessão, ajusta o teu esforço conforme necessário. "Os primeiros 10 a 15 minutos dir-te-ão o que o teu corpo precisa de fazer", afirma Meeusen. Tem em atenção os sinais físicos que te dizem para abrandares um pouco, como desconforto, dores ou respiração acelerada, ou alertas mentais, como estares consistentemente a dizer a ti próprio: "Este treino é horrível". Por outro lado, se sentires que não estás a fazer grande coisa, podes precisar de aumentar um pouco a intensidade.



03. Cria um ambiente distinto.



"Dominar um esforço verdadeiramente fácil significa criar um ambiente de recuperação diferente dos teus dias de maior motivação", refere Falsone. Tal pode começar com a tua lista de reprodução. "A música é uma forma muito boa de abrandar (músicas com, por exemplo, 100 batidas por minuto), porque vais acompanhar o ritmo do que estás a ouvir", afirma.

Também podes vestir-te de acordo com o que vais fazer. A investigação sugere que a forma como te vestes envia sinais ao teu cérebro sobre como te deves sentir e agir. (Por exemplo, um grupo de cinco estudos publicados em "Social Psychological and Personality Science" revelou que usar vestuário formal faz com que as pessoas se sintam mais poderosas e assertivas.) Manda a mensagem para abrandares à tua mente ao trocar a tua camisola sem mangas de corrida por uma t-shirt confortável ou as tuas sapatilhas para a aula de HIIT por um par de lifestyle descontraído. "Melhor ainda, se não fores correr, faz exercício descalço, o que muda o foco para o equilíbrio e a perceção do teu corpo no espaço", defende Falsone.

"Por último, pensa em combinar o teu dia de regeneração com um cenário sereno", refere Meeusen. É muito mais fácil atingir um ritmo tranquilo num trilho sossegado e pitoresco do que na pista onde arrasaste nos sprints no dia anterior.