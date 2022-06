Como gerir as dores e desconfortos da gravidez através do movimento, segundo os especialistas

O que está a acontecer: de acordo com Nwabuebo, as grávidas podem sentir dor em qualquer zona das costas. Porém, a dor lombar e sacroilíaca, que ocorre onde a parte inferior da coluna se encontra com a pélvis, são dois dos tipos de dor mais comuns. Porquê? Em primeiro lugar, afirma, quando os músculos à volta do tronco e da espinha têm de se esforçar mais para carregar o peso extra na barriga, podem ficar cansados (soa familiar).



As dores nas costas também são provocadas pela alteração na postura; deslocar o centro de massa para a frente pode criar uma forma mais arqueada nas costas, indica Proulx. Algumas pessoas contraem o cóccix para compensar, o que cria uma forma menos arqueada. Qualquer uma das posturas, afirma Proulx, pode alterar a pressão exercida sobre a região lombar ou o suporte para a mesma.



Como combater as dores: de acordo com Nwabuebo, uma forma que ajuda a aliviar a dor nas costas é fazer movimentos que alongam e fortalecem suavemente os músculos do tronco, como a posição do gato e da vaca, a postura de embrião e a posição de pássaro e do cão. Também têm como objetivo fortalecer o tronco de forma direcionada, pelo menos, duas vezes por semana, uma vez que músculos fortes na parte inferior do tronco podem suportar melhor a barriga em crescimento e diminuir a pressão na região lombar, afirma Proulx. Gosta especialmente do exercício prensa Pallof, em que empurras lentamente uma banda ou cabo para a frente, afastando do peito e utilizando o tronco para resistir à vontade de rodar o tronco em direção ao ponto de fixação do equipamento (faz uma pesquisa no Google para obteres instruções de um instrutor certificado ou fisioterapeuta).



Proulx também recomenda que as pessoas com dores nas costas usem calções de bicicleta de cintura subida ou leggings de compressão para ajudar os músculos do tronco à medida que estes ficam cansados. Encontra um ajuste onde a cintura suporte a barriga sem restringir a respiração (sim, isto existe!).