Devo realmente correr hoje? Vê como saber

A mudança simples

Se estiveres a debater-te sobre fazer ou não uma corrida, pergunta a ti próprio, "Como é que esta corrida me vai fazer sentir?"



É este o conselho da Shalane Flanagan, que participou nas olimpíadas por quatro vezes e é treinadora do Bowerman Track Club. "Se correr for um motivo de aumento de stress, se sentes alguma dor ou se não vai fazer com que o teu dia seja melhor, a resposta é: hoje não é dia de correr", afirma.



Flanagan, que recuperou recentemente de duas cirurgias ao joelho, afirma que faz esta pergunta a si própria com frequência. "Tenho de ler os sinais e ter uma conversa honesta comigo própria."



Honestidade significa também saber se vais falhar uma corrida porque te sentes em baixo, afirma Bennett. Se for esse o teu caso, ele recomenda que digas a ti próprio que vais sair apenas cinco minutos. Podes sempre parar. Podes caminhar. No entanto, também podes chegar à conclusão de que o mais difícil foi começar e que uma corrida de 30 minutos era precisamente aquilo de que estavas a precisar.



Se fores mais do tipo A, daqueles corredores que se obrigam a ir correr, presta atenção a esta mensagem do Brett Kirby, doutorado e cientista de desempenho humano do Nike Sport Research Lab.



"O objetivo é que desenvolvas uma relação agradável com a corrida, não uma relação agressiva do tipo: vou correr muitos quilómetros a todo o gás e depois enfiar-me num buraco do qual não consigo sair no dia seguinte", explica Kirby. "Isso é apenas intensidade pela intensidade e não me parece que esse tipo de atitude garanta muito sucesso."