Devo realmente correr hoje? Vê como saber

É possível que te tenha começado a doer o calcanhar ontem. Ou os teus gémeos ainda estão doridos do passeio de bicicleta de domingo que foi mais longo do que o esperado. Talvez te apeteça fazer uma corrida de 20 km, mas já não tiras um dia de folga há várias semanas. Por outro lado, com as exigências do trabalho e da casa, os teus níveis de stress estão muito elevados.



Existe um milhão de motivos para te questionares se deves ou não ir correr. Eis uma forma de te ajudar a encontrar a resposta: "Tens, efetivamente, de escutar o teu corpo", afirma o Chris Bennett, Global Head Coach da Nike Running. A resposta pode depender de se os teus músculos estão apenas ligeiramente fatigados ou mesmo exaustos, ou se uma corrida pode ser uma forma de arejar a cabeça ou simplesmente mais uma tarefa num dia stressante que vai aumentar a ansiedade.



Saber ouvir requer um processo de aprendizagem através de tentativa e erro, mas conheceres-te a um nível tão profundo é a parte recompensadora do running, afirma a Marielle Hall, corredora olímpica profissional de longas distâncias e atleta Nike.



"Saber quando é preciso tirar um dia de folga ou quando é preciso descansar pode ser tão importante como um recorde pessoal ou um treino excelente", explica. "Desenvolves intuição em relação ao teu corpo e consegues distinguir o desconforto de uma dor provocada por uma lesão." É esse autoconhecimento que pode melhorar a qualidade da tua corrida, afirma Hall. Não estás a ser forçado a descansar devido a uma lesão ou desgaste. Estás a controlar a situação, a fazer uma escolha, uma escolha que pode tornar-te mais forte no futuro.