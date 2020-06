Porque precisas de corridas de recuperação

Reduzir o esforço pode, na verdade, tornar-te um corredor mais rápido e mais forte.

Embora enfrentar sprints e elevações, e registar corridas com mais de 10 quilómetros possa fazer com que te sintas invencível, o teu corpo precisa de corridas mais lentas para absorver esse esforço árduo e para te ajudar a recuperar mais rapidamente. Eis como a recuperação ativa te pode ajudar a recuperar e quando a deves incluir no teu treino.



Quando os corredores falam sobre running, o ritmo vem sempre à baila: "Qual o teu objetivo em termos de tempo? Que velocidade alcanças nas corridas intervaladas? Quais foram os teus resultados parciais?" Quanto mais veloz fores, mais credibilidade conquistas.



No entanto, a melhor estatística para te exibires é o quão lentamente corres durante a recuperação. "A corrida de recuperação é, provavelmente, a corrida mais curta e mais fácil de toda a semana", refere Jason Fitzgerald, treinador certificado da USA Track & Field, treinador principal da Strength Running e anfitrião do podcast The Strength Running Podcast. "Tem inúmeros benefícios em termos de condição física, sendo o principal de todos a recuperação ativa."



Qualquer tipo de esforço de baixa intensidade após um treino intenso é válido como recuperação ativa. Para os corredores, pode ser uma corrida simples na qual nunca se preocupam com a velocidade. "O ritmo de recuperação não é realmente um ritmo, mas sim um esforço", explica Fitzgerald. Para explicar como deve ser descontraída, recomenda pensar nos três C: confortável, controlada e conversacional (isto refere-se ao diálogo que deves conseguir manter sem perder o fôlego). Se és uma pessoa que se orienta por números, este esforço corresponde a um nível entre um e três numa escala de 10, comenta Fitzgerald.