Mantém a tua Energia Mental Elevada para Um Desempenho Forte

De acordo com Kristy Martin, professora assistente do Research Institute for Sport and Exercise da Universidade de Camberra, na Austrália, tal como podes demonstrar cansaço físico depois de uma corrida de 16 km ou um treino de HIIT rápido, podes apresentar cansaço mental depois de um longo dia de trabalho ou de uma tarefa árdua que dure apenas alguns minutos. Uma tarefa que provoque cansaço mental ou "exaustão mental" é geralmente "algo que preferirias não fazer, seja pelo facto de ser verdadeiramente difícil ou verdadeiramente aborrecido", afirma Martin.



Enquanto estudos demonstraram que a exaustão mental pode afetar negativamente a tua capacidade de manter um determinado nível de potência numa bicicleta estática, manter um exercício isométrico (como uma prancha) ou manter a velocidade ao nadar 1500 metros, é menos provável que afete um sprint de 20 segundos. Isto acontece porque a resistência, "qualquer atividade na qual tenhas de manter um ritmo", segundo Martin, pode exigir um esforço mental consciente para que decidas continuar. "Visto que o cansaço mental aumenta a perceção do esforço, esta decisão torna-se mais difícil à medida que avanças", afirma Martin. Por outro lado, durante um sprint, tens menos tempo para pensar ou perder a motivação.



Os sintomas da exaustão mental são fáceis de identificar: falta de energia, falta de vontade de te esforçares, alterações de humor, reações demoradas, falhas de atenção e até mesmo diminuição da precisão. Uma teoria sobre a exaustão mental que Martin e os seus colegas expuseram numa análise recente centra-se na formação de um composto denominado adenosina na parte do cérebro que controla a perceção do esforço, a persistência nas tarefas e o processamento da noção de esforço face à recompensa. (A adenosina é produzida pela atividade mental e física intensa.) Os investigadores acreditam que quanto maior for a acumulação de adenosina no cérebro, mais forte terá de ser o sinal do cérebro para que continues a pedalar, a nadar ou a manter a posição de prancha, o que torna a tarefa ainda mais desafiante. A adenosina bloqueia também a libertação de dopamina, o composto químico que regula a motivação, o que constitui uma dupla dificuldade para o teu estado de espírito.



A boa notícia? Se simplificares as coisas na tua cabeça, o teu corpo consegue um melhor desempenho. Eis como o fazer.