Dormir a sesta para melhorar o desempenho

"Fazer uma sesta é uma grande oportunidade secreta para os atletas melhorarem o seu desempenho sem terem de «fazer» muito", afirma Amy Bender, professora assistente adjunta de Cinesiologia da Universidade de Calgary no Canadá.



Parte do benefício de uma boa sesta é que esta ativa o sistema nervoso parassimpático (também conhecido como resposta de "descansar e digerir"), que faz com o que teu corpo regresse à homeostase. Reduz a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, relaxa os músculos e aumenta o armazenamento de energia, afirma Bender. Apenas consegues recuperar quando todas essas alterações fisiológicas reduzem o stress no teu corpo. Pensa numa sesta como uma reinicialização do sistema: desligar completamente pode reduzir a lentidão quando voltas a ligar.



"Mesmo uma sesta curta pode melhorar o estado de atenção e o tempo de reação", afirma Cheri Mah, médica, cientista física no UCSF Human Performance Center e membro do Nike Performance Council que se especializa em sono e desempenho de atletas de elite. Estudos indicam que as sestas também podem reduzir a taxa de esforço percebido (RPE, ou quão intenso sentes que o treino está a ser) durante um treino e melhorar a resistência no mesmo dia. Entre os dois, é mais provável que gastes toda a tua energia durante um treino HIIT ou que faças mais quilómetros numa corrida.



Ter uma estratégia de descanso que satisfaça as tuas necessidades específicas é o que pode desbloquear estas vantagens revolucionárias. Eis como fazer bem uma sesta a meio do dia.