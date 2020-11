Como é que os ultramaratonistas conseguem correr tanto?

01. Agarra-te a um motivo.

Um estudo recente publicado em "Psychology Research and Behavior Management" revelou que, embora os corredores de curta distância sejam principalmente motivados por resultados tangíveis, como vencer corridas, os ultracorredores encontram o seu propósito em puxar pela sua própria resistência física e mental, bem como no companheirismo com aqueles que fazem o mesmo. Os investigadores suspeitam que pode estar relacionado com o estilo de vida que o ultrarunning exige.



Laney diz que corre distâncias muito longas porque desfruta genuinamente de tudo aquilo que a corrida proporciona. "Adoro correr", afirma. "Adoro treinar com intensidade. Adoro estar nas montanhas. O meu objetivo é concentrar-me totalmente no que estou a fazer. Como disse Churchill, quero «comandar o momento para permanecer»."



Por sua vez, McRae concorda com a motivação do companheirismo identificado no estudo e, de um modo geral, desvaloriza os prémios que ganhou (que incluem 11 medalhas de primeiro lugar). "O que realmente me mantém em movimento é relacionar-me a outros corredores de todo o mundo quando estou a fazer provas ultra", afirma. "Adoro poder usar o meu desporto para conhecer pessoas novas e, esperamos, inspirá-las e encorajá-las ao longo do percurso. Para mim, isto foi sempre mais memorável do que qualquer medalha."



Considera uma ultramaratona uma metáfora para qualquer objetivo a longo prazo, quer se trate de um desafio alimentar saudável de 30 dias ou de aprender uma nova língua. Ao encontrares motivação na própria experiência em vez de no resultado ou ao te relacionares com alguém num percurso semelhante, poderás ter maior probabilidade de alcançar esse grande objetivo.