Como é que os ultramaratonistas conseguem correr tanto?

02. Planeia de acordo com o pior.

"Para conseguires superar uma ultra, tens de esperar ser desafiado de formas que nunca pensaste", diz McRae. "Pode acontecer chegares ao quilómetro 114 e surgir uma tempestade, teres de subir mais uma montanha ou sentires-te enjoado. Portanto, tens de te preparar mentalmente para isso."



Uma das formas como Laney treina a sua mente para lidar melhor com a inevitável dor que irá sentir durante uma corrida: banhos de gelo frequentes. "Encho uma banheira com água gelada e sento-me lá", diz ele. "Cinco minutos depois, estou a contrariar o meu cérebro que diz «Sai daqui! Tens de sair!» Mas continuo sentado a absorver a situação, às vezes durante 15 minutos. Controlo a minha respiração. Chego a um ponto em que penso, «Não, está tudo bem»."



Isto não quer dizer que tenhas de te transformar num cubo de gelo para desenvolveres força de vontade. Podes começar por praticar uma técnica de psicologia chamada "otimismo realista" ou fazer um inventário mental de cada pequena coisa que pode correr mal e desenvolver um plano de contingência para cada uma delas. Desta forma, quando te deparares com algo aborrecido, é menos provável que te deixes afetar pela situação.



03. Vê antes de fazer.

Tal como a maioria dos corredores de elite, tanto McRae como Laney praticam alguma forma de visualização antes de uma corrida. "Adoro fazer a reconstituição do percurso", diz McRae. "Imagino cada parte do percurso na minha mente quando vou dormir: onde fica cada colina, onde estão os postos de ajuda. Visualizo-me a correr em direção aos postos de ajuda e sei exatamente o que vou fazer em cada um deles."



Por outro lado, a abordagem de Laney é exatamente o que seria de esperar de um atleta que se senta em água gelada para manter os nervos sob controlo. "Vou direto ao problema", afirma. "Sei que não tenho de praticar a parte em que me sinto melhor, por isso, imagino-me com muito calor e sede e o meu estômago a sentir-se muito mal quando estou a 8 km de um posto de ajuda."



As formas de visualização de ambos os corredores servem o mesmo propósito: preparar as suas mentes para o esperado e o inesperado, para que, quando o momento chegar, os seus reflexos sejam mais rápidos e estejam mais focados. Isto não se aplica apenas a corridas épicas. Na noite anterior a uma corrida matinal, experimenta imaginar cada curva do teu percurso, a brisa na tua pele e cada música da tua lista de reprodução. Quando apertares os atacadores pela manhã, tenta mover-te um pouco mais depressa ou simplesmente diverte-te.