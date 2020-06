Escolhe a música certa para dar energia à tua corrida

Para obteres o benefício de desempenho, precisas de encontrar músicas com batimentos por minuto (BPM) que sincronizem com o teu ritmo de corrida.

Se estiveres a correr a um ritmo de recuperação fácil ou a aquecer, poderás preferir faixas com menos de 120 BPM, a quais podem manter a frequência cardíaca e o ritmo sob controlo para que não te esforces mais do aquilo que queres, sugere Karageorghis.



Para treinos de velocidade ou dias em que queres realmente desafiar-te, músicas mais rápidas podem dar-te o impulso de que precisas para aumentar o ritmo, indica uma investigação na revista The Journal of Strength and Conditioning Research. Procura músicas com 140 BPM ou mais batimentos.



Por fim, ouvir músicas mais lentas após o exercício demonstrou diminuir a pressão arterial e a frequência cardíaca mais rapidamente do que ouvir música rápida ou não ouvir música, indica um estudo da revista Indian Journal of Physiology and Pharmacology. Além disso, ouvir música suave após um treino intenso também pode melhorar o teu humor, de acordo com a investigação que Karageorghis publicou na revista Medicine & Science in Sports & Exercise.



A parte divertida: utilizar estas informações para misturar diferentes listas de reprodução e descobrir o que funciona melhor para te motivar.



Para obteres ideias para músicas, consulta as listas de reprodução da Nike no Spotify e na Apple Music. Temos listas de reprodução específicas para energizar as tuas corridas longas (ouve agora no Spotify e na Apple Music) e corridas de velocidade (ouve agora no Spotify e na Apple Music), além de listas de reprodução selecionadas por atletas como a Shalane Flanagan e o Eliud Kipchoge.



Podes até ouvir as tuas músicas através da Nike Run Club App durante corridas orientadas. No ecrã principal, toca no ícone de música e escolhe uma das opções: Apple Music (é necessária uma subscrição), Spotify (é necessária uma conta premium) ou outra música. O volume das músicas baixa quando existem orientações, para que obtenhas o melhor dos dois mundos.