Jak brak snu potęguje stres

Jest i druga strona medalu. Na pewno nie umknęło Twojej uwadze to, że po nieprzespanej nocy czujesz się źle i radzenie sobie ze stresem staje się jeszcze większym wyzwaniem. To takie błędne koło. Dr. Martin tłumaczy, że dzieje się tak, bo sen reguluje naturalny system reagowania organizmu na stres. Brak snu sprawia, że organizm pozostaje w stanie gotowości, co doprowadza do jeszcze większego wyczerpania. Jak wyjaśnia dr Meredith Broderick, dyplomowana lekarka specjalizująca się w somnologii, neurologii i behawioralnej medycynie snu, brak spoczynku wywołuje również drażliwość, niepokój, zmiany nastroju i obniżenie koncentracji.



Podczas snu mózg oczyszcza się z mentalnych „śmieci”, które mogą negatywnie wpływać na zdolność myślenia, rozumienia i percepcji. Broderick wyjaśnia, że dokładnie w tym samym czasie następuje również utrwalanie wspomnień i przyswojonych informacji oraz szereg procesów fizjologicznych, które wpływają na równowagę w partiach mózgu odpowiedzialnych za emocje i nastrój. Wystarczy zarwana noc, podczas której mózg nie może się zregenerować, by mierzenie się z rzeczywistością następnego dnia stało się prawdziwym wyzwaniem.



„Podczas gdy jedna źle przespana noc zazwyczaj jedynie pogarsza nastrój, cztery nieprzespane noce z rzędu zaczynają siać spustoszenie w organizmie” – mówi dr. Martin. „To, co do tej pory było jedynie frustrujące, nagle staje się obezwładniające, a interesujące wyzwania jawią się jako wielkie problemy” – tłumaczy. I dodaje, że gdy jesteśmy zmęczeni, zaczynamy myśleć negatywnie. Problem ten potwierdza również badanie opublikowane w „Journal of Sleep Research”. Osoby, które nie mogły dobrze się wyspać przez pięć nocy z rzędu, o wiele krytyczniej oceniały przyjemne dla oka zdjęcia. Dr. Martin zwraca także uwagę, że niewyspanie może sprawiać, że stajemy się nerwowi w kontaktach z innymi i tracimy motywację, by o siebie dbać.