Wykorzystaj tę sztuczkę umysłową, by kontrolować swoje reakcje

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się słyszeć, jak chamski klient wyżywa się na obsłudze restauracji, i podziwiać kelnera za to, że nie wybucha, wiesz, że można osiągnąć absolutny spokój. Oczywiście możliwe, że jest przyzwyczajony do takich zachowań albo poinstruowano go, aby na nie nie reagował. Być może opanował jednak to, co wielu psychologów nazywa „pauzą”.

„Pauza to moment pomiędzy wydarzeniem a reakcją na nie, werbalną lub fizyczną” – mówi Djuan Short, dyplomowana kliniczna pracowniczka społeczna i nauczycielka jogi z Filadelfii. „Ta chwila, mogąca trwać kilka sekund lub być o wiele dłuższa, pozwala podejść do sytuacji w sposób celowy i zamienić reakcję impulsywną w przemyślaną” – dodaje.

Jak? Robienie pauzy tworzy samoświadomość, zmuszając Cię do zwolnienia i wsłuchania się w siebie. Dzięki temu możemy pozbierać swoje myśli i pozbyć się tych bezużytecznych. To umiejętność, którą mają tylko niektóre osoby – nie ma w tym niczyjej winy.

„Obecny świat nie daje nam szans na rozwój tej umiejętności” – mówi dra Raquel Martin, dyplomowana psycholożka kliniczna z Nashville. „Mamy poczucie, że musimy odpowiadać od razu”. Dzieje się tak, ponieważ społeczeństwo kładzie nacisk na szybkość, a nie na wolność i spokój. „Kończy się to tym, że nieustannie się denerwujemy, ponieważ nie mamy czasu, aby zastanowić się nad tym, co się dzieje” – tłumaczy Martin.

„Często powodem naszych negatywnych reakcji jest poczucie stresu, niebezpieczeństwa lub zagrożenia (włącza się w to także złość i poczucie bycia urażonym, które odbieramy jako atak personalny)” – mówi Short. Każde z tych uczuć może uruchomić nasz współczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za reakcje walki, ucieczki lub zamrożenia. Możesz nawet dostrzec, że Twoje tętno i oddech przyspieszają, mięśnie stają się spięte i zaczynasz się pocić. „Te symptomy to mechanizm przetrwania, który przygotowuje nas na szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia życia” – wyjaśnia Short. Jednak korek na drodze czy zbyt wiele zadań na liście rzeczy do wykonania nie są takimi sytuacjami – niezależnie od tego, jak mocno Cię denerwują.