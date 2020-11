Co to jest ostra bezsenność i jak jej zaradzić?

Jak odzyskać sen

Każdy, kto kiedykolwiek leżał w łóżku, gapiąc się w sufit, wie, że zmuszanie się do snu przypomina staranie się, by przy kichaniu utrzymać otwarte oczy. W przypadku bezsenności przygodnej, gdy wiesz, że nie możesz zasnąć z powodu nerwów, taka sytuacja sprawi, że będziesz odczuwać jeszcze większy stres – i koło się zamyka. „Jasną stroną tej sytuacji jest to, że gdy poradzisz już sobie z przyczyną stresu – np. uda Ci się dotrwać do wypłaty, świetnie wypadniesz podczas prezentacji, a Twój pupil poczuje się lepiej – Twój sen powinien wrócić do normy” – mówi dr Green.



Zanim do tego dojdzie, warto wiedzieć, że „dobrym sposobem na poradzenie sobie z bezsennością wywołaną stresem lub lękami są techniki uważności” – opowiada dr Green. Szczególnie poleca przeprowadzenie skanu całego ciała, gdy zamyka się oczy i powoli skupia się na każdej części swojego ciała, zaczynając od palców u stóp, oraz wykonywanie medytacji z audioprzewodnikiem, którą oferuje wiele aplikacji. Techniki te pomagają wrócić do chwili bieżącej i uaktywnić przywspółczulny układ nerwowy, co pozwala ciału odpocząć i trawić oraz ułatwia zasypianie.



„Należy też zwracać uwagę na to, aby nie wrócić do złych nawyków, które doprowadziły do bezsennych nocy, takich jak przeglądanie mediów społecznościowych do 2:00 w nocy czy nadmierne oglądanie seriali na laptopie w łóżku. Regularne postępowanie w ten sposób może wytrącić Cię z Twojego rytmu dobowego – wewnętrznego zegara, który reguluje pory budzenia się i zasypiania” – podkreśla dr Green. „Jeśli nie chcesz, aby bezsenność przygodna zamieniła się w przewlekłą, pod żadnym pozorem nie możesz o tym zapomnieć”.



Zamiast sięgać po telefon czy tablet, gdy nie możesz zasnąć, „ustal, że łóżko to miejsce przede wszystkim do snu” – radzi dr Peters-Mathews. „Jeśli nie udaje Ci się zasnąć przez 20–30 minut, najlepsze, co możesz zrobić, to wstać z łóżka, przenieść się na fotel lub kanapę i zacząć robić coś relaksującego, do czego nie potrzebujesz żadnego ekranu, np. poczytać książkę lub pomedytować” – mówi dr Green. Do łóżka wróć dopiero wtedy, gdy poczujesz senność.



Tak naprawdę, traktowanie łóżka jako miejsca służącego przede wszystkim do snu może zapobiec bezsenności. W końcu mimo że bezsenność przygodna jest tymczasowa i mniej dokuczliwa niż przewlekła, najlepiej w ogóle nie mieć z nią do czynienia.