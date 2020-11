Jak alkohol wpływa na budowanie masy mięśniowej

Równowaga

Nie znaczy to jednak, że zimny drink po treningu to coś zakazanego. Można jednak pić dobrze i źle, a wszystko sprowadza się do ilości. „Negatywne skutki picia alkoholu, które wpływają na regenerację i adaptację mięśni, widać zwykle wtedy, gdy jego ilość jest większa niż gram na kilogram ciała” – mówi Barnes.



Nie martw się matematyką: Barnes twierdzi, że o ile przestrzegasz Wytycznych żywieniowych dla Amerykanów dotyczących rozsądnego spożywania alkoholu, według których jeden drink – czyli 14 gramów alkoholu, a więc ok. 340 gramów piwa, 140 gramów wina lub 40 gramów alkoholi wysokoprocentowych – dziennie w przypadku kobiet i dwa w przypadku mężczyzn nie powinny przeszkadzać w regeneracji i adaptacji. (Mężczyźni potrzebują zwykle więcej enzymów do metabolizowania alkoholu i więcej wody w ciele, aby go rozcieńczyć, dlatego są w stanie wypić go więcej).



Według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of the International Society of Sports Nutrition” spożywanie umiarkowanych ilości alkoholu – w tym wypadku będzie to jeden 5,4-procentowy napój alkoholowy (piwo lub drink z napojem gazowanym) w przypadku kobiet i dwa w przypadku mężczyzn – pięć razy w tygodniu nie wpływa negatywnie na pułap tlenowy ani siłę chwytu po 10-tygodniowym programie treningowym HIIT. Innymi słowy, picie alkoholu nie pomniejszyło pozytywnych efektów treningów.



Natomiast według badań opublikowanych w „Journal of Functional Morphology and Kinesiology” osoby, które w umiarkowany sposób spożywały alkohol kilka godzin po treningu siłowym, nie doświadczały żadnych zmian – na lepsze lub gorsze – jeśli chodzi o siłę, wytrzymałość mięśni, ból czy zauważalny wysiłek (to, jak intensywne wydają Ci się ćwiczenia), gdy zostały poddane testom 60 godzin po zakończeniu treningu. Wniosek: „jeden lub dwa drinki po treningu raczej nie odbiją się negatywnie na regeneracji, zwłaszcza jeśli spożywanie niewielkich ilości alkoholu nie jest dla Ciebie niczym nowym” – mówi Barnes.