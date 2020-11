Jak sen wpływa na układ odpornościowy

Trzeba też pamiętać o tym, że to właśnie „podczas snu nasze ciało i nasz mózg przetwarzają informacje z całego dnia oraz tworzą wspomnienia i antyciała” – mówi dr Logan Schneider, profesor zajmujący się medycyną snu na Uniwersytecie Stanforda. Antyciała to białka tworzone specjalnie, aby zająć się konkretnym patogenem i zapamiętać go. To właśnie dzięki nim nabierasz odporności np. na ospę wietrzną, gdy już ją przejdziesz.



Według dr. Schneidera może to tłumaczyć, dlaczego szczepionka przeciw grypie nie działa na wiele osób. „Zauważyliśmy, że ludzie mają słabszą odpowiedź odpornościową na szczepionki, gdy brakuje im snu” – mówi, dodając, że istnieją badania potwierdzające tę zależność.



Prawdopodobnie wiesz, że większość dorosłych potrzebuje co najmniej siedmiu godzin snu. Jego jakość jest jednak równie ważna co jego ilość. „Właśnie podczas fazy głębokiego snu (sen wolnofalowy) ciało przemienia krótkoterminową pamięć o infekcji w długoterminową, dzięki czemu jest w stanie efektywnie zwalczać ją w przyszłości” – tłumaczy dr Schneider.



Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, aby spać lepiej i głębiej, skorzystaj z tych trzech sposobów: