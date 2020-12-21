Jak sen wpływa na układ odpornościowy

1. Poćwicz

Według dr. Schneidera ćwiczenia są najlepszym sposobem na wysokiej jakości sen, ponieważ (a) dzięki nim łatwiej zasnąć, zwłaszcza jeśli ćwiczysz o wczesnej porze, oraz (b) pomagają zapaść w głęboki, regeneracyjny sen. Postaraj się wykonywać aerobowe ćwiczenia o średniej intensywności przynajmniej przez 150 minut w tygodniu oraz treningi siłowe co najmniej dwa razy w tygodniu – zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Uważaj jednak, żeby się nie przemęczać. Według niektórych badań może prowadzić to do stanów zapalnych, które utrudniają komórkom odpornościowym radzenie sobie z zagrożeniami.



2. Ogranicz alkohol

Wieczorny drink może pomóc Ci zasnąć, ale prawdopodobnie odbije się na jakości snu. Badania pokazują, że alkohol może aktywować obszar mózgu powiązany z odpoczynkiem – a nie ze spaniem – co uniemożliwia w pełni regeneracyjny sen. Jeśli masz ochotę na drinka (i jesteś w wieku, który na to pozwala), ogranicz się do jednego przynajmniej kilka godzin przed położeniem się do łóżka. Nie zapominaj też o jedzeniu. „Dzięki temu ciało ma czas na zmetabolizowanie alkoholu, które osłabia jego efekty” – tłumaczy dr Schneider.



3. Unikaj rozpraszaczy

„Częste i długie pobudki w środku nocy mogą uniemożliwić Ci przejście w najbardziej regeneracyjne fazy snu” – mówi dr Schneider. Postaraj się nie jeść (a nawet nie pić wody) na dwie lub trzy godziny przed położeniem się spać, aby uniknąć obudzenia przez trawiący jedzenie żołądek (lub pęcherz).



Sen jest Twoim największym sojusznikiem niezależnie od tego, czy dopisuje Ci zdrowie i chcesz, aby tak pozostało, czy czujesz, że łapie Cię jakaś choroba. W drugim przypadku prawdopodobnie będziesz czuć większe zmęczenie. Wyświadcz więc sobie przysługę i posłuchaj własnego ciała – nie ma lepszego rozwiązania.