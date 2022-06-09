Pięć porad na temat efektywnego treningu siłowego

Odpowiednia technika pozwala zadbać o bezpieczeństwo i przekłada się na lepsze wyniki oraz więcej zrealizowanych celów. W przypadku ćwiczeń na dolne części ciała pamiętaj, aby Twoje kolana zbytnio się do siebie nie zbliżały, powinny znajdować się na wysokości środkowych palców stóp. Jeśli chodzi o ćwiczenia na górne części ciała, trzymaj klatkę piersiową wysoko. Barki powinny natomiast być obniżone i odchylone do tyłu. Niezależnie od tego, jakie ćwiczenie wykonujesz, zaangażuj dolne mięśnie tułowia, przyciągając pępek do kręgosłupa. Poza tymi ogólnymi wytycznymi z każdym ćwiczeniem związane są szczegółowe wskazówki. Jeśli masz pytania, zapytaj kogoś doświadczonego lub staraj się czerpać wiedzę z zaufanych źródeł. Im pewniej się czujesz, tym bardziej się starasz i tym większe są Twoje postępy!