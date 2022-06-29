Jak zmotywować się do ćwiczeń

Nigdy nie trać motywacji
Coaching
Brakuje Ci motywacji i energii do aktywności? Dzięki tym wskazówkom związanym z psychologią wydajności na nowo odkryjesz w sobie ogień – i to szybko.
- Według ekspertów nie da się „stracić” motywacji; może jednak zdarzyć się tak, że jej główne źródło zacznie wysychać.
- Posiadanie wielu dodatkowych źródeł motywacji może pomóc Ci pozostać na właściwych torach i nadal robić postępy.
- Gdy masz ochotę się poruszać, odwiedź aplikację NTC i wybierz coś dla siebie z mnóstwa dostępnych w niej treningów.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej…
Sobota. Siedzisz na kanapie i oglądasz serial. Wiesz, że pora na trening – czujesz się dzięki niemu dobrze, a Twoje postępy naprawdę robią wrażenie – ale czasami po prostu ciężko wstać i zacząć się ruszać. Dlaczego tak się dzieje?
„Ludzie mówią, że stracili motywację, ale nie jest to do końca precyzyjne stwierdzenie” – mówi Lisa Lewis, doktorka edukacji i dyplomowana psycholożka z Bostonu zajmująca się psychologią wydajności. „Motywacja to nasza inherentna cecha, a nie coś, co się ma lub czego się nie ma”. Jeśli czujesz rozleniwienie, może oznaczać to, że czynnik, który stanowił dla Ciebie motywację, staje się mniej istotny. Jeśli jednak uda Ci się znaleźć inne, bardziej inspirujące źródło motywacji, wrócisz do gry w mgnieniu oka.
Źródła motywacji tworzą spektrum. Na jednym końcu znajdują się czynniki zewnętrzne, takie jak pieniądze (być może pracujesz ciężko, aby dostać premię) czy presja ze strony innych osób (np. profesora, któremu zależy na Twoim rozwoju). Na drugim – głęboko wewnętrzne czynniki związane z tożsamością, dzięki którym chcesz osiągać dane cele – to właśnie odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Może być to chęć zaangażowania się w coś albo pokonania znajomego lub członka rodziny, a także pasja do pomagania innym.
„Choć eksperci są zgodni co do tego, że odpowiedź na pytanie »dlaczego?« stanowi najważniejszy czynnik motywujący nas do realizacji naszych celów, w rzeczywistości czasami jest on zbyt odległy i abstrakcyjny, a w niektórych sytuacjach po prostu się nie sprawdza” – tłumaczy Lewis. W takie dni warto mieć pod ręką kilka zapasowych motywatorów, dzięki którym nadal będziesz robić postępy.
Poniższe motywacje to zarówno zewnętrzne i błahe czynniki, jak i te wewnętrzne i głębokie. Zobacz, które z nich przydadzą Ci się dziś, wykorzystaj je, a o innych pamiętaj w przyszłości. W idealnym świecie sięgasz zazwyczaj po najbardziej wewnętrzne czynniki, a z tych mniej znaczących korzystasz tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Nagroda
Jeśli pójdziesz na siłownię, możesz kupić sobie bluzę z kapturem lub drogą roślinkę, które od dawna masz na oku.
„Kara”
Odpuszczenie wykładu online oznacza konieczność posprzątania łazienki.
Presja znajomych
Wszyscy Twoi znajomi wykonują razem program treningowy, a Ty nie chcesz, żeby cokolwiek Cię ominęło. Obróć to na swoją korzyść.
Wina
Twój partner lub Twoja partnerka kupili Ci gitarę na urodziny, więc warto poświęcić godzinę, by zacząć uczyć się na niej grać.
Idol
Zainspiruj się przykładem znajomego, który pokonuje kolejne kilometry. Pomyśl o tym, że rusza na trasę, nawet gdy nie ma na to ochoty.
Duma
Powstrzymaj się przed włączeniem drzemki budzika lub zrealizuj wszystkie sportowe cele wyznaczone na dany dzień.
„Dobry wybór”
Ćwicz i odpowiednio się odżywiaj – przecież wiesz, że tak właśnie powinno się robić. Ogranicz picie alkoholu, ponieważ nie jest to zdrowe. Rób wszystko, co masz w planie – wiesz, że prokrastynacja spowoduje tylko większy stres.
Samoświadomość
Może należysz do osób, które czują spełnienie, gdy wykonują plan treningowy od A do Z. Może należysz jednak do bardziej uduchowionych i introspektywnych osób i Twoim sposobem na poczucie większej więzi z sobą jest czytanie jak największej liczby książek (a nie przeglądanie kolejnych wiadomości).
Radość
Idź pobiegać, poświęć godzinę na przygotowywanie pożywnego obiadu, powyginaj się na macie do jogi, napisz kolejny rozdział książki, ponieważ właśnie te czynności sprawiają Ci radość. Rozpoczynanie czegoś nowego może być trudne, ale gdy tylko odnajdziesz swój rytm, wszystko pójdzie gładko. Dzięki temu zrobi Ci się lżej i milej.
Twoje „dlaczego”
Powinno być to coś, co sprawia Ci radość, a także coś, co służy realizacji istotnego, długoterminowego celu. Medytujesz, aby stać się bardziej cierpliwym i obecnym partnerem. Chcesz dostać wymarzoną pracę po szkole, więc uczysz się weekendami, jeśli to konieczne. „Odpowiedź na pytanie »dlaczego?« jest ściśle powiązana ze szczęściem” – mówi Lewis – „ponieważ realizowanie tego celu daje Ci poczucie spełnienia. A właśnie na tym polega posiadanie celu”.
Tekst: Janet Lee
Ilustracje: Gracia Lam
ZOBACZ
Nie pozwól tej nowej energii się ulotnić dzięki aplikacji Nike Training Club, w której znajdziesz treningi na każdy dzień i inne materiały. A jeśli zdarzy Ci się jeden z tych dni, w które potrzebujesz nagrody za swój wysiłek, sprezentuj sobie nowy sprzęt treningowy.