Jak zmotywować się do ćwiczeń

Sobota. Siedzisz na kanapie i oglądasz serial. Wiesz, że pora na trening – czujesz się dzięki niemu dobrze, a Twoje postępy naprawdę robią wrażenie – ale czasami po prostu ciężko wstać i zacząć się ruszać. Dlaczego tak się dzieje?



„Ludzie mówią, że stracili motywację, ale nie jest to do końca precyzyjne stwierdzenie” – mówi Lisa Lewis, doktorka edukacji i dyplomowana psycholożka z Bostonu zajmująca się psychologią wydajności. „Motywacja to nasza inherentna cecha, a nie coś, co się ma lub czego się nie ma”. Jeśli czujesz rozleniwienie, może oznaczać to, że czynnik, który stanowił dla Ciebie motywację, staje się mniej istotny. Jeśli jednak uda Ci się znaleźć inne, bardziej inspirujące źródło motywacji, wrócisz do gry w mgnieniu oka.

Źródła motywacji tworzą spektrum. Na jednym końcu znajdują się czynniki zewnętrzne, takie jak pieniądze (być może pracujesz ciężko, aby dostać premię) czy presja ze strony innych osób (np. profesora, któremu zależy na Twoim rozwoju). Na drugim – głęboko wewnętrzne czynniki związane z tożsamością, dzięki którym chcesz osiągać dane cele – to właśnie odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Może być to chęć zaangażowania się w coś albo pokonania znajomego lub członka rodziny, a także pasja do pomagania innym.

„Choć eksperci są zgodni co do tego, że odpowiedź na pytanie »dlaczego?« stanowi najważniejszy czynnik motywujący nas do realizacji naszych celów, w rzeczywistości czasami jest on zbyt odległy i abstrakcyjny, a w niektórych sytuacjach po prostu się nie sprawdza” – tłumaczy Lewis. W takie dni warto mieć pod ręką kilka zapasowych motywatorów, dzięki którym nadal będziesz robić postępy.

Poniższe motywacje to zarówno zewnętrzne i błahe czynniki, jak i te wewnętrzne i głębokie. Zobacz, które z nich przydadzą Ci się dziś, wykorzystaj je, a o innych pamiętaj w przyszłości. W idealnym świecie sięgasz zazwyczaj po najbardziej wewnętrzne czynniki, a z tych mniej znaczących korzystasz tylko w wyjątkowych sytuacjach.