Jak zmotywować się do ćwiczeń

Nagroda

Jeśli pójdziesz na siłownię, możesz kupić sobie bluzę z kapturem lub drogą roślinkę, które od dawna masz na oku.



„Kara”

Odpuszczenie wykładu online oznacza konieczność posprzątania łazienki.



Wygląd

Wiesz, że Twoje oczy będą mniej opuchnięte, jeśli prześpisz dziś osiem godzin.



Presja znajomych

Wszyscy Twoi znajomi wykonują razem trening online, a Ty nie chcesz, żeby cokolwiek Cię ominęło. Obróć to na swoją korzyść.



Wina

Twój partner lub Twoja partnerka kupili Ci gitarę na urodziny, więc warto poświęcić godzinę, by zacząć uczyć się na niej grać.



Idol

Zainspiruj się przykładem znajomego, który pokonuje kolejne kilometry. Pomyśl o tym, że rusza na trasę, nawet gdy nie ma na to ochoty.



Duma

Powstrzymaj się przed wejściem do alejki z przekąskami w markecie lub zrealizuj wszystkie sportowe cele wyznaczone na dany dzień.



„Dobry wybór”

Ćwicz i odpowiednio się odżywiaj – przecież wiesz, że tak właśnie powinno się robić. Ogranicz picie alkoholu, ponieważ nie jest to zdrowe. Rób wszystko, co masz w planie – wiesz, że prokrastynacja spowoduje tylko większy stres.



Samoświadomość

Może należysz do osób, które czują spełnienie, gdy wykonują plan treningowy od A do Z. Może należysz jednak do bardziej uduchowionych i introspektywnych osób i Twoim sposobem na poczucie większej więzi z sobą jest czytanie jak największej liczby książek.



Radość

Idź pobiegać, poświęć godzinę na przygotowywanie pożywnego obiadu, powyginaj się na macie do jogi, napisz kolejny rozdział książki, ponieważ właśnie te czynności sprawiają Ci radość. Rozpoczynanie czegoś nowego może być trudne, ale gdy tylko odnajdziesz swój rytm, wszystko pójdzie gładko. Dzięki temu zrobi Ci się lżej i milej.



Twoje „dlaczego”

Powinno być to coś, co sprawia Ci radość, a także coś, co służy realizacji istotnego, długoterminowego celu. Medytujesz, aby stać się bardziej cierpliwym i obecnym partnerem. Chcesz dostać wymarzoną pracę po szkole, więc uczysz się weekendami, jeśli to konieczne. „Odpowiedź na pytanie »dlaczego?« jest ściśle powiązana ze szczęściem” – mówi Lewis – „ponieważ realizowanie tego celu daje Ci poczucie spełnienia. A właśnie na tym polega posiadanie celu”.