Techniki oddychania zapewniające kontrolę

1. Za mało snu minionej nocy: oddychanie 6-4-X

„Poczucie zmęczenia i oszołomienia po przebudzeniu wskazuje na działanie układu przywspółczulnego” – mówi Dike. Niezależnie od tego, czy to z powodu oglądania ulubionego programu do późna czy pracy do północy, „wydłużony wdech i szybki wydech mogą zwiększyć tempo bicia serca i czujność poprzez stymulowanie reakcji współczulnej” – wyjaśnia Dike.



Leżąc twarzą do góry, wdychaj powietrze przez sześć sekund, wstrzymaj oddech na cztery sekundy, a następnie mocno wydychaj powietrze przez ściągnięte usta. Wydech powinien być szybki i mocny, aby usunąć wszelkie pozostałości dwutlenku węgla w płucach. „To pomoże przygotować przeponę, aby podczas następnego oddechu wciągnąć więcej świeżego powietrza” – dodaje Dike.



2. Brak motywacji do pracy… albo ćwiczeń: oddech radości

Nazwa może brzmieć naiwnie, ale „to trzyczęściowe ćwiczenie oddechowe naprawdę dodaje energii” – mówi dr Sanaa A. Jaman, założycielka i właścicielka studia Tru3 Yoga w Kuwejcie. „Głębokie oddechy w połączeniu z ruchem budzą całe Twoje ciało, najpierw stymulując współczulny system nerwowy i zwiększając poziom tlenu w krwiobiegu” – twierdzi Jaman. Bezpośrednio po tym następuje reakcja układu przywspółczulnego, która zwiększa jasność umysłu, dając Ci impuls do poprawy nastroju i motywacji – dodaje.



Najpierw stań z szeroko rozstawionymi biodrami i lekko ugiętymi kolanami. Weź wdech do jednej trzeciej pojemności płuc (pomyśl o wciąganiu powietrza do dolnej części płuc), a następnie wychyl ramiona przed ciało i skieruj dłonie w stronę sufitu. Następnie weź wdech do dwóch trzecich pojemności płuc (do środkowej części płuc), rozkładając ramiona na boki w kształcie litery „T” na wysokości ramion z dłońmi skierowanymi w górę. Następnie zrób wdech do pełnej objętości płuc (wypełniając je do góry, aż do chwili, gdy nie da się już wpuścić więcej powietrza) i wyciągnij ramiona nad głowę z dłońmi skierowanymi jedna do drugiej. Na koniec otwórz usta i zrób wydech, wydając dźwięk „ha”, jednocześnie zginając kolana i opuszczając ciało do przysiadu oraz kierując ramiona w dół i za siebie jak podczas nurkowania.



Wykonaj od siedmiu do dziewięciu „powtórzeń”, aby poczuć pełny efekt.



3. Poczucie niepokoju: wydłużone wydechy

Większość ludzi w chwili niepokoju bierze płytkie, szybkie oddechy. Takie oddychanie klatką piersiową może zwiększyć tętno, napięcie i stres, pogarszając sytuację. Kiedy zaczynasz oddychać przeponą i robić wydechy dłuższe od wdechów, uaktywniasz relaksacyjną odpowiedź przywspółczulnego układu nerwowego – mówi Dike.



W dowolnej pozycji weź głęboki wdech przez sześć sekund – Twój brzuch zacznie się podnosić. Po napełnieniu płuc wstrzymaj oddech przez cztery sekundy. Następnie wydychaj powietrze przez 12 sekund – zobaczysz, jak brzuch zacznie opadać.



PS. Jeśli nie możesz wykonać pełnego 12-sekundowego wydechu, nie ma problemu. Zacznij od siedmiosekundowego wydechu i doskonal tę umiejętność. „Potrzeba czasu, żeby się do tego przyzwyczaić” – wyjaśnia mówi Dike. „Musisz wytrenować przeponę jak każdy inny mięsień”.



4. Szybkie ochłonięcie po treningu: oddech Sheetali

“W sanskrycie „Sheetali” oznacza „chłodzenie”. Wyłączenie trybu „walcz albo uciekaj” wywołanego podczas treningu i aktywacja trybu „traw i odpoczywaj” poprzez tę technikę może pomóc obniżyć ciśnienie krwi, aby temperatura ciała mogła spaść, a mięśnie i nerwy mogły się rozluźnić – mówi Jaman.



Usiądź wygodnie, opuść wzrok na ziemię lub zamknij oczy i połóż ręce na kolanach. Wystaw język. Podnieś boki języka, aby uformować rurkę i weź głęboki, powolny oddech przez tak ukształtowany język. Następnie zamknij usta i wydychaj powietrze przez nos. Powtarzaj tyle serii, ile chcesz, lub chociaż od jednej minuty do pięciu minut w celu szybszej regeneracji.



5. Wyciszenie się do snu: oddechowy skan ciała

Jeśli Twój umysł zdaje się ciągle pracować, gdy wchodzisz do łóżka, lub po prostu masz problemy z zasypianiem, badania UCLA pokazują, że pomóc może skan ciała. Ta technika idzie jeszcze o krok dalej, łącząc skanowanie napiętych obszarów ciała z głębokimi wydechami, aby pomóc w zmniejszeniu napięcia, co może również obniżyć tętno w czasie odpoczynku i rozproszyć uwagę Twojego mózgu – mówi Jasmine Marie, trenerka pracy z oddechem i założycielka studia Black Girls Breathing.



Zacznij od wyciągnięcia się na łóżku i zamknięcia oczu. Oddychaj powoli i głęboko oraz wydłużaj swoje wydechy tak, aby były dwa razy dłuższe od wdechów. Po kolei skupiaj się na różnych częściach ciała od głowy do palców u stóp lub na odwrót, sprawdzając, jak czuje się każda część ciała. „Zidentyfikuj, gdzie w swoim ciele czujesz napięcie, a następnie skoncentruj oddech na tej przestrzeni” – objaśnia Marie.



Jeśli po zakończeniu pełnego skanowania nadal nie czujesz senności, kontynuuj głębokie oddychanie lub zacznij skan od nowa w odwrotnej kolejności.



Bez względu na to, co przyniesie dzień (a powiedzmy sobie szczerze: doskonale wiemy, że coś przyniesie), przypominanie sobie „po prostu oddychaj” to coś więcej niż mantra. To uzasadniony plan, aby zacząć odczuwać więcej tych uczuć, które chcesz czuć, a mniej tych, których nie chcesz.