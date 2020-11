Wpływ silnych dolnych mięśni tułowia na wyniki w sporcie

Jak wzmocnić dolne mięśnie tułowia

Na pewno już wiesz, że najlepszym sposobem na wzmocnienie dolnych mięśni tułowia nie jest robienie niekończącej się liczby brzuszków, które zdaniem Falsone są często wykonywane nie tak jak trzeba, a nawet jeśli robimy je dobrze, to nie są zdrowe dla kręgosłupa.



Lepiej jest robić ćwiczenia jednostronne (na jedną rękę lub nogę) na całe ciało. „Wypady, szczególnie te z hantlami, wzmacniają dolne mięśnie tułowia” – mówi Falsone. „Nawet uginanie jednego przedramienia z hantlami stanowi dla ciała dodatkowy element, z którym musi sobie poradzić, by utrzymać stabilność”. Poszukaj planu treningowego, który zawiera regularne ćwiczenia jednostronne.



Nawet najkrótszy trening na dolne mięśnie tułowia ma znaczenie. Chaudhari uważa, że doskonale jest zacząć od poświęcenia 5 do 10 minut trzy do pięciu razy w tygodniu tylko na tułów. „Większość z nas nie ma zbyt dużej wytrzymałości mięśniowej w tym obszarze, dlatego nawet te kilka minut może zrobić różnicę”. Jeśli poczujesz, że trening staje się dla Ciebie prosty, brawo – Twoja wytrzymałość jest na wysokim poziomie, dlatego pora podwoić czas treningu.



Na początek proponujemy ćwiczenie „bird dog”. Przyjmij pozycję klęku podpartego. Unieś rękę i przeciwległą nogę tak, by znajdowały się równolegle do podłogi. Utrzymaj pozycję przez minutę. Możesz też zrobić „martwego robaka”: połóż się na plecach, nogi zgięte. Wyprostuj jedną rękę i przeciwległą nogę tak, by unosiły się nad podłogą, a następnie zmień strony. Wykonuj ćwiczenie naprzemiennie. Możesz też robić deskę, deskę boczną, uginanie nóg z piłką stabilizującą lub ćwiczenie ab roll-out.



Nawet jeśli nie od razu zobaczysz wyrzeźbiony „kaloryfer”, szybko zauważysz, jak poprawi się Twoja ogólna kondycja i mobilność.