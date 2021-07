Jak wrócić do regularnych treningów

1. Obiektywna ocena sytuacji



Musisz wiedzieć, skąd zaczynasz, aby dotrzeć do celu. „Jeśli na przykład chcesz wrócić do szybkich i regularnych biegów na 5 km, pierwszym krokiem powinno być pokonanie tego dystansu marszobiegiem. Dzięki temu zobaczysz, ile czasu zajmuje Ci ta trasa” – wyjaśnia Joslyn Thompson Rule, Nike Master Trainer. Jeśli znowu chcesz robić pompki bez żadnych trudności, sprawdź, ile jesteś w stanie wykonać ich teraz. Tak wygląda trening sprawdzający sprawność – jego wykonanie będzie pozwalało Ci monitorować swoje postępy.



Uwaga: możesz odczuwać pokusę, aby porównywać swoją obecną kondycję do wcześniejszej formy. „Nie rób tego. Możesz za bardzo skupić się na wynikach, a jeśli zbytnio przyspieszysz, możesz nabawić się kontuzji” – ostrzega Fearon. „Gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie robić tyle, co wcześniej, dochodzi do emocjonalnego zawodu, który często przekłada się na spadek motywacji” – dodaje. Pamiętamy też, że konkretny trening był kiedyś łatwiejszy, więc gdy wykonujemy go, będąc w gorszej formie, często odczuwamy frustrację. Po takim czymś można zostać na kanapie już na zawsze. Warto więc wykorzystać swoją przeszłość jako paliwo: wiesz, jak to jest być w świetnej formie, musisz tylko do niej wrócić.





2. Plan, którego się trzymasz



Gdy masz odpowiednie składniki i postępujesz zgodnie z przepisem, danie wychodzi (zwykle) zadowalające. Podobnie wygląda sytuacja z treningami. Zaplanuj dokładnie, nad czym chcesz popracować i jak, a zwiększysz swoje szanse na osiągnięcie pożądanych rezultatów. „Takie podejście uchroni Cię przed zbyt dużym wysiłkiem i przetrenowaniem” – mówi Fearon. Pomoże Ci to również nie wypaść z rytmu, gdy coś (czasochłonny projekt, ciężki tydzień w związku) przeszkodzi Ci w trenowaniu.



Aby opracować właściwy plan, zadaj sobie pytanie, do czego chcesz wrócić – mogą być to regularne ćwiczenia, może być to również ponowne opanowanie określonej umiejętności. „Pomyśl o wyznaczaniu sobie celu na każdy tydzień (na przykład ćwiczenie przed trzy dni z rzędu), miesiąc (zwiększenie siły w martwym ciągu) lub okres trzech miesięcy (rekord życiowy w martwym ciągu)” – radzi Rothstein, który sugeruje, aby planować treningi przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.



Radzi zacząć od dwóch lub trzech treningów o niskiej lub średniej intensywności w pierwszych trzech lub czterech tygodniach, aby rozruszać mięśnie. Następnie możesz dodać jeden trening w tygodniu, następnie kolejny i kolejny, aż będziesz wykonywać ich sześć każdego tygodnia – a więc prawdopodobnie tyle, ile w swoim szczytowym okresie. Gdy będziesz już w stanie regularnie ćwiczyć przynajmniej cztery razy w tygodniu, możesz zwiększyć intensywność dwóch lub trzech sesji w tygodniu.



„Będziesz wiedzieć, że naszedł czas na zwiększenie obciążenia lub tempa, gdy nie będziesz odczuwać bólu 48 godzin po treningu, które zwykle miał takie skutki” – mówi Rothstein. Jeśli chodzi o treningi kardio, Rothstein radzi na początku postawić na sesje o średniej intensywności trwające od 30 do 45 minut, które zwiększą Twoją sprawność aerobową. Co tydzień możesz dodawać pięć minut do każdej sesji, a gdy dojdziesz do długości, która Ci odpowiada, trzymaj się jej i stopniowo zwiększaj intensywność – ćwicz szybciej, zwiększaj opór lub nachylenie albo rób krótsze i rzadsze przerwy.