Jak wrócić do regularnych treningów

Jeśli nie monitorujesz regularnie swoich postępów, możesz przeoczyć mniejsze, mniej oczywiste poprawy, co doprowadzi do tego, że nie będziesz mieć dalszej motywacji do ćwiczeń „Czasami postępy są niedostrzegalne” – mówi Fearon. Możesz martwić się, że przytrafił Ci się zastój, ale być może masz więcej energii, skaczesz wyżej podczas gry lub lepiej śpisz. To wszystko duże plusy. Wykorzystaj te dwie metody, aby ocenić swój rozwój:

„Po każdym treningu zadawaj sobie trzy pytania: co poszło dobrze, co należało zrobić inaczej i co zrobić lepiej następnym razem?” – mówi Thompson Rule. W ten sposób zmuszasz się do poszukania pozytywów w każdej sesji, a jednocześnie uczciwie patrzysz na to, jak Ci idzie i co możesz poprawić, aby szybciej iść do przodu. „Powtarzaj trening sprawdzający formę co cztery do ośmiu tygodni, aby sprawdzić, jak kształtuje się Twoja ogólna kondycja” – sugeruje Rothstein.

„Po kilku tygodniach regularnych ćwiczeń Twoja forma powinna zacząć wracać” – mówi Thompson Rule. „Pierwszy miesiąc powinien jednak zawsze być traktowany jako okres ponownego włączania treningów do codziennego życia” – kontynuuje. Nie od razu znajdziesz optymalny sprzęt, wybierzesz najlepszą porę do ćwiczeń czy będziesz odczuwać komfort – zanim wszystko ułoży się w całość, mogą być konieczne pewne modyfikacje.