W jaki sposób posiadanie partnera aktywności pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele?

Znajdź swojego partnera aktywności
Coaching
Przymierzasz się do osiągnięcia celu lub dwóch? Dowiedz się, o ile łatwiejsze będzie to z pomocą innej osoby.
- Gdy Twoje postępy zaczynają wyhamowywać, pomoc osoby, która zmotywuje Cię do ćwiczeń, to dobry sposób na ruszenie do przodu.
- Optymalnym wyborem jest osoba, która jest tylko na nieco wyższym poziomie niż Ty; nie musi być to Twój najlepszy przyjaciel ani Twoja najlepsza przyjaciółka.
- Regularne kontrole i szczery feedback mają kluczowe znaczenie dla powodzenia Waszej współpracy.
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Jeśli spędzasz więcej czasu na mówieniu lub marzeniu o wszystkich zdrowych rzeczach, które chcesz osiągnąć, niż na realizowaniu tych celów, dobrym pomysłem może być poproszenie kogoś o pomoc – dzięki temu ruszysz do przodu.
Ktoś, kto będzie na bieżąco z Twoją aktywnością fizyczną – albo nawet dołączy do Ciebie podczas ćwiczeń – może być czynnikiem, który pomoże Ci przejść od intencji do osiągnięcia celu. Według badania przeprowadzonego na University College London osoby, które zamierzają schudnąć, prowadzić bardziej aktywny tryb życia lub palić mniej, mają większe szanse na osiągnięcie swojego celu, jeśli próbują to zrobić razem z partnerem lub partnerką. Inne badanie, opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology, pokazuje, że wsparcie osoby, z którą dzieli się życie, pozytywnie wpływa na postępy – zarówno jeśli chodzi o krótkoterminowe, jak i długoterminowe cele.
Nie musisz od razu się żenić ani wychodzić za mąż, aby znaleźć kogoś, kto pomoże Ci zrealizować Twoje cele. Według wielu psychologów oraz trenerów wystarczy partner aktywności – może być to partner lub partnerka, członek rodziny, przyjaciel albo mentor – z pomocą którego wejdziesz na wyższy poziom.
Zalety partnera aktywności
Mówiąc krótko, partner aktywności to osoba, która – jak wynika z samej nazwy – będzie motywowała Cię do aktywności. „Chodzi o to, aby znaleźć kogoś, kto będzie sprawdzał, czy realizujesz dany cel” – mówi Nike Trainer Courtney Fearon, który zachęca swoich klientów do skorzystania z pomocy partnera aktywności. Samemu również stosuje tę strategię. „Jeśli masz cel związany z aktywnością fizyczną, taka osoba może pomóc Ci trzymać się harmonogramu treningu, kontrolując Cię w dni, w które masz zaplanowane ćwiczenia. Może też wykonywać je razem z Tobą, dodając Ci motywacji w kryzysowych chwilach”. Takie osoby uczą Cię odpowiedzialności.
Dzięki takiej osobie cały proces może stać się o wiele przyjemniejszy (nie zaszkodzi stworzenie playlisty lub informowanie Cię o postępach), co samo w sobie jest wielką motywacją. „Partner aktywności może również pomóc Ci wytrwać w swoim postanowieniu w dni, w które nie masz ochoty na ćwiczenia, nie pozwalając Ci na pogrążanie się w negatywnych myślach lub przypominając o przerwach na wodę” – mówi Fearon. Ty również możesz być dla swojego partnera motywacją do wejścia na wyższy poziom. Każdy wygrywa.
Jak znaleźć idealnego partnera
Szkoda, że aby poznać swojego partnera aktywności, nie wystarczy przesunąć kciukiem w prawo. (Niezły pomysł na nową aplikację). Kuszącą opcją może być poproszenie o to najlepszego przyjaciela, ale nie zawsze jest to dobry wybór. „Przyjaciele to zazwyczaj osoby, do których udajemy się, gdy potrzebujemy pocieszenia lub wsparcia, nie oczekujemy od nich jednak wyzwań ani bezstronnych rad – a właśnie tego potrzebujesz od swojego partnera aktywności” – mówi dr Stephen Gonzalez, członek zarządu Association for Applied Sport Psychology.
Mimo to powinna być to osoba nadająca z Tobą na tych samych falach i wyznająca podobne wartości – ale mająca inne mocne strony. „Najważniejsze jest to, abyście się uzupełniali. Każdy wnosi do relacji coś innego” – mówi Fearon. „Może być to energia, punktualność lub dobra organizacja. Być może Ty uwielbiasz sprinty pod górę, a Twój partner aktywności – podnoszenie ciężarów. W ten sposób dajecie sobie nawzajem siłę”.
Mierz jednak siły na zamiary: kuzynka kulturystka, współpracownik, który przypomina szefa kuchni, czy koleżanka będąca bestsellerową pisarką mogą mieć nawyki lub umiejętności, które są jeszcze poza Twoim zasięgiem, a nie chcesz przecież zastopować swoich postępów. Optymalnym wyborem będzie osoba, która jest w danej dziedzinie odrobinę lepsza od Ciebie. Według badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Stanu Michigan osoby ćwiczące razem z kimś sprawniejszym częściej zwiększały długość swoich treningów. Wytłumaczenie: nikt nie chce być słabszym ogniwem. Gonzales zaleca odbycie szczerej rozmowy z potencjalnym partnerem. Oto dwie kluczowe kwestie:
- Jakimi wartościami kierujesz się podczas podejmowania codziennych decyzji? (Wymień od trzech do pięciu).
- Jak wykorzystasz te wartości, pomagając osobie takiej jak ja?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są dla Ciebie zadowalające, zabieraj się do ćwiczeń! Jeśli masz co do nich jakieś wątpliwości, szukaj dalej.
Silne partnerstwo
Masz już partnera aktywności? Świetnie. Teraz dowiedz się, jak dbać o tę relację, abyście nawzajem pomagali sobie w rozwoju.
1. Szczerość od samego początku
Podczas rozmowy o swoich celach i potrzebach postaw na konkrety: „Do końca roku chcę przebiec półmaraton w terenie. Zamierzam ukończyć 12-tygodniowy plan treningowy i wykonywać ćwiczenia na siłę dwa razy w tygodniu. Byłoby świetnie, gdybyś mogła wysłać mi wiadomość dzień przed każdym treningiem i pobiegać ze mną raz w tygodniu”. Zaznacz, że nie masz nic przeciwko temu, aby Twój partner pomógł Ci zmodyfikować plan, jeśli uzna, że jest to potrzebne (na przykład, jeśli Twój cel będzie zbyt wymagający lub będzie kosztował Cię zbyt wiele nerwów albo jeśli będziesz wymagać od niego za dużo lub za mało). „Uzgodnienie tych kwestii na samym początku pomoże uniknąć rozczarowania i frustracji” – tłumaczy Gonzalez.
Ustalcie też, w jaki sposób i jak często będziecie sprawdzać postępy. Regularne kontrole mogą zwiększyć Twoje szanse na sukces (im ich więcej, tym lepiej) – tak wynika z badania przeprowadzonego przez American Psychological Association. Wybierzcie jednak formę i częstotliwość, które najlepiej Wam odpowiadają. Jeśli jedno z Was średnio radzi sobie z pisaniem wiadomości, możecie kontaktować się za pomocą FaceTime. A jeśli lubicie sprawdzać postępy w trakcie realizacji celu (na przykład podczas wspólnego zdrowego obiadu), wybierzcie taki system. „Niezależnie od tego, jaki sposób otrzymywania feedbacku najbardziej Ci pasuje, postaw właśnie na niego. Planuj też jak najwięcej etapów z wyprzedzeniem” – radzi Gonzalez.
2. Gruba skóra
W tym przypadku szczerość to podstawa. Dzięki fałszywym pochwałom nigdzie nie dojdziesz, więc przygotuj się na słowa konstruktywnej krytyki. „Twój partner aktywności powinien być w stanie wytknąć Ci wszystkie niedociągnięcia – nie odpisujesz na wiadomości, nie przykładasz się do treningów, nie traktujesz tego wystarczająco poważnie – ale też pogratulować Ci, gdy wszystko idzie zgodnie z planem” – mówi Gonzalez. Sytuacja wygląda tak samo, jeśli chodzi o Twój feedback.
„Jeśli Twoim zdaniem słyszysz za dużo gorzkich słów, i tak postaraj się znaleźć w nich ziarno prawdy i doceń partnera za zaangażowanie. Jeśli feedback nie jest efektywny ani nie motywuje Cię do aktywności, podziękuj partnerowi za poświęcony czas i wysiłek, a następnie powiedz mu, że to, co otrzymujesz, po prostu Ci nie wystarcza” – radzi Gonzalez. Być może zgodzi się na zmianę podejścia, a nawet jeśli nie, potraktuj to jako lekcję (tak jak całą relację).
3. Wspólny wybór nowych celów
Aby po pierwszym wielkim zwycięstwie nadal się rozwijać, Fearon radzi, aby nadal wytyczać sobie cele związane z określonymi wydarzeniami. Może być to rozplanowanie drugiej połowy programu treningowego lub nauka do certyfikatu. „Jeśli wspólnie angażujecie się w różne wydarzenia, zyskujecie nowe umiejętności i utrzymujecie motywację. Robicie też rzeczy, których prawdopodobnie żadne z Was jeszcze nie robiło, co wzmacnia Waszą więź” – mówi Fearon.
Dobrym pomysłem jest również praca nad przyjemnymi celami niezwiązanymi z aktywnością fizyczną, na przykład czytaniem jednej książki tygodniowo lub nauką gry na instrumencie. W ten sposób cały czas angażujecie się w relację i umacniacie ją – a tym samym rozwijacie się.
Tekst: Justin Block
Ilustracje: Kezia Gabriella
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Jeśli masz już partnera aktywności, czas na kolejną motywację w postaci sprzętu treningowego, który przyda się podczas wszystkich wykonywanych ćwiczeń.