W jaki sposób posiadanie partnera aktywności pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele?

Jeśli spędzasz więcej czasu na mówieniu lub marzeniu o wszystkich zdrowych rzeczach, które chcesz osiągnąć, niż na realizowaniu tych celów, dobrym pomysłem może być poproszenie kogoś o pomoc – dzięki temu ruszysz do przodu.

Ktoś, kto będzie na bieżąco z Twoją aktywnością fizyczną – albo nawet dołączy do Ciebie podczas ćwiczeń – może być czynnikiem, który pomoże Ci przejść od intencji do osiągnięcia celu. Według badania przeprowadzonego na University College London osoby, które zamierzają schudnąć, prowadzić bardziej aktywny tryb życia lub palić mniej, mają większe szanse na osiągnięcie swojego celu, jeśli próbują to zrobić razem z partnerem lub partnerką. Inne badanie, opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology, pokazuje, że wsparcie osoby, z którą dzieli się życie, pozytywnie wpływa na postępy – zarówno jeśli chodzi o krótkoterminowe, jak i długoterminowe cele.

Nie musisz od razu się żenić ani wychodzić za mąż, aby znaleźć kogoś, kto pomoże Ci zrealizować Twoje cele. Według wielu psychologów oraz trenerów wystarczy partner aktywności – może być to partner lub partnerka, członek rodziny, przyjaciel albo mentor – z pomocą którego wejdziesz na wyższy poziom.