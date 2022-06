W jaki sposób posiadanie partnera aktywności pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele?

Szkoda, że aby poznać swojego partnera aktywności, nie wystarczy przesunąć kciukiem w prawo. (Niezły pomysł na nową aplikację). Kuszącą opcją może być poproszenie o to najlepszego przyjaciela, ale nie zawsze jest to dobry wybór. „Przyjaciele to zazwyczaj osoby, do których udajemy się, gdy potrzebujemy pocieszenia lub wsparcia, nie oczekujemy od nich jednak wyzwań ani bezstronnych rad – a właśnie tego potrzebujesz od swojego partnera aktywności” – mówi dr Stephen Gonzalez, członek zarządu Association for Applied Sport Psychology.

Mimo to powinna być to osoba nadająca z Tobą na tych samych falach i wyznająca podobne wartości – ale mająca inne mocne strony. „Najważniejsze jest to, abyście się uzupełniali. Każdy wnosi do relacji coś innego” – mówi Fearon. „Może być to energia, punktualność lub dobra organizacja. Być może Ty uwielbiasz sprinty pod górę, a Twój partner aktywności – podnoszenie ciężarów. W ten sposób dajecie sobie nawzajem siłę”.



Mierz jednak siły na zamiary: kuzynka kulturystka, współpracownik, który przypomina szefa kuchni, czy koleżanka będąca bestsellerową pisarką mogą mieć nawyki lub umiejętności, które są jeszcze poza Twoim zasięgiem, a nie chcesz przecież zastopować swoich postępów. Optymalnym wyborem będzie osoba, która jest w danej dziedzinie odrobinę lepsza od Ciebie. Według badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Stanu Michigan osoby ćwiczące razem z kimś sprawniejszym częściej zwiększały długość swoich treningów. Wytłumaczenie: nikt nie chce być słabszym ogniwem. Gonzales zaleca odbycie szczerej rozmowy z potencjalnym partnerem. Oto dwie kluczowe kwestie:

Jakimi wartościami kierujesz się podczas podejmowania codziennych decyzji? (Wymień od trzech do pięciu).

Jak wykorzystasz te wartości, pomagając osobie takiej jak ja?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są dla Ciebie zadowalające, zabieraj się do ćwiczeń! Jeśli masz co do nich jakieś wątpliwości, szukaj dalej.